Voor dít moment vergeten we vaak onze handen te wassen

Sinds de uitbraak van het coronavirus wassen we onze handen meer dan ooit. Maar opvallend genoeg doen we dat niet per se voor anderen: nieuw onderzoek wijst namelijk uit dat 73 procent van de Nederlanders zijn handen alleen wast voor eigen veiligheid.

Slechts 23 procent wast zijn handen om een ander te beschermen, zo blijkt uit het wereldwijde onderzoek van Essity (moederbedrijf van merken als Tena en Tempo).

Eigen veiligheid voorop

Opvallend genoeg wassen we onze handen niet per se om anderen te beschermen. Een meerderheid (78) wast zijn handen namelijk nadat ze een openbare ruimte betreden. Terwijl minder dan de helft (38 procent) dit doet vóórdat ze een openbare ruimte betreden, terwijl dat ook heel belangrijk is. Dit laat zien dat mensen zich meer zorgen maken om zelf besmet te raken, dan over het feit dat ze mogelijk een ander besmetten.