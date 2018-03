Libelle Legt Uit: kun je zelf je tanden bleken?

We willen allemaal een stralende lach met parelwitte tanden, maar daar geven we liever niet te veel geld aan uit. Op internet vind je dan ook honderden tips om zelf je tanden te bleken. Maar heeft het effect? En: is het verstandig?

Resultaat

“Binnen twee minuten wittere tanden”, beloven vele websites met DIY-tips om je tanden te bleken. De combinatie van baking soda (met citroenwater) komt het vaakst voor. Door je tanden te poetsen met baking soda en citroensap, zou je na een enkele keer al resultaat moeten zien. Je zou zo makkelijk de aanslag van je tanden kunnen poetsen.

Niet gezond

Libelle vroeg aan mondhygiënist Sandra Tanahatoe of deze manier wel goed is voor je tanden. En wat blijkt? Het is juist enorm slecht. “Baking soda en citroensap kunnen inderdaad zorgen voor wittere tanden, maar het is geen gezonde manier”, legt Sandra uit. “Citroensap is erg zuur, waardoor het je tanden kan aantasten.”

Kapot

Daarnaast heeft baking soda volgens haar een schurend effect, waardoor je gebit wordt aangetast. En eenmaal verdwenen glazuur, komt nooit meer terug. Sandra: “Baking soda in combinatie met citroensap zou dus destructief effect kunnen hebben op het gebit.” Oftewel, het maakt je tanden kapot. Zelf je tanden bleken, is geen gezonde manier om je tanden witter te maken. Dan kun je toch beter wat geld sparen en het door professionals laten doen. Dit kan volgens Sandra het beste op de stoel bij de tandarts of mondhygiënist of met een professioneel thuisbleeksysteem.

Bron: Sandra Tanahatoe. Beeld: iStock