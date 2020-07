In veel landen zijn mondkapjes verplicht, waarom niet in Nederland?

Waar je in sommige landen niet eens de straat op mag zonder mondkapje op, is er in Nederland bijna geen sprake van een mondkapjesplicht. Maar hoe kan het dat in onze buurlanden de regels anders zijn, terwijl je hier alleen een mondkapje in het openbaar vervoer moet dragen?

Als je nooit met het openbaar vervoer reist en geen baan hebt waarbij het verplicht wordt om een (herbruikbaar) mondkapje te dragen, kun je in principe altijd naar buiten zonder kapje. Maar ben je in België of Duitsland, dan mag je niet eens een winkel in zonder dat je een mondmasker draagt. Volgens het RIVM verandert de mondkapjesplicht in het buitenland voor nu niets aan de situatie in Nederland.

Geen verplicht mondkapje in Nederland

Met andere woorden: wil je in Nederland naar de supermarkt, dan hoef je jouw mondkapje niet verplicht op te zetten. “We volgen voortdurend wat er in de landen om ons heen gebeurt. We zijn constant op de hoogte en als het nodig is om dingen aan te passen dan zullen we dat doen”, aldus een woordvoerder van het RIVM.