Mondkapjes in het ov: met déze tip zit hij een stuk comfortabeler

Vanaf maandag 1 juni is het in Nederland verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Heel fijn zitten die dingen niet, daarom een paar tips om het dragen van een mondkapje wat comfortabeler te maken.

Het dragen van mondkapje is geen pretje: het is warm, kan gaan jeuken of zelfs voor uitslag zorgen. Deze tips kunnen het wat makkelijker maken:

1. Paperclip

Als je een mondkapje voor een lange tijd draagt, kan dit pijn gaan doen aan je oren. De elastiekjes gaan dan schuren en dat is geen fijn gevoel. Om dit op te lossen heb je alleen een paperclip nodig. Maak de elastiekjes van je mondkapje vast aan de paperclip en doe ‘m dan pas om. Op deze manier zitten de elastiekjes niet achter je oren en voel je dus niet de druk op je oren. Hierdoor heb je geen last meer van het schuren.

2. Papieren zakdoekjes

Als je een gevoelige huid hebt, zal je huid al snel wat roder worden tijdens het dragen van een mondkapje. Het kan op een gegeven moment zelfs gaan jeuken. Door een papieren zakdoekje op de brug van je neus of je kin ‘plakken’ met een wat water, zorg je voor een extra laagje bescherming tegen het schuren van het mondkapje en voorkom je irritatie.

3. Pepermunt

Als je een mondkapje draagt, kan ‘ie na een tijdje een beetje vreemd gaan ruiken. Ook kan het soms voor een claustrofobisch gevoel zorgen. In beide gevallen kan het helpen om even een pepermuntje of smintje te nemen. Zo krijg je het idee dat je wat frisse lucht inademt en heb je minder last van de vreemde geur.

4. Gezichtsreiniger

Het dragen van een mondkapje kan zelf geen acne veroorzaken, maar het kan het wel verergeren. Als al last hebt van puistjes, kan een mondmasker dit erger maken. Om dit te voorkomen, kun je het beste een gezichtsreiniger gebruiken met salicylzuur, want die gaat ontstekingen tegen.

Heb je nog een mondkapje nodig en wil je zelf aan de slag? Libelle’s creatievelingen hebben de officiële richtlijnen van de Belgische FOD Volksgezondheid omgezet in een stap voor stap te volgen patroon.

Vind je dat te veel werk? Zo maak je binnen 1 minuut een mondkapje van een sok:

Bron: HLN.be.