Mondkapjesadvies in verpleeghuizen verwarrend? Zó zit het

Het mondkapjesadvies voor verpleeghuizen dat tijdens de persconferentie van 28 september bekend is gemaakt, heeft nogal wat haken en ogen. Want in welke regio’s moeten ze gedragen worden? En is het nu een voorschrift, of alleen een advies?

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat er extra maatregelen nodig zijn in verpleeghuizen in ‘ernstige’ regio’s’. De Jonge neemt hiermee een advies van de beroepsgroep voor specialisten ouderengeneeskunde over.

Het mondkapjesadvies geldt voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar gaan zowel medewerkers als bezoekers preventief een medisch mondkapje dragen die patiëntcontact hebben binnen de 1,5 meter. Het advies geldt enkel in deze drie steden, omdat deze momenteel het hardst geraakt worden door het coronavirus. Welke verpleeghuizen dat precies ín deze regio’s zijn, zullen bericht krijgen van de directeur Publieke Gezondheid om maatregelen te nemen rond persoonlijke beschermingsmiddelen, testen, dagbesteding, contact en bezoek.

Echter schrijft De Jonge dat het dragen van mondkapjes niet hoeft bij patiënten met een ‘laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden’. Het advies voor het dragen van mondkapjes is niet verplicht, maar De Jonge ‘gaat ervan uit dat het wordt opgevolgd’.

Het advies van het OMT voor algemeen gebruik van niet-medische mondneuskapjes in de publieke ruimte in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden wordt volgende week verwacht.

Ook moet ieder verpleeghuis een plan maken voor bezoek en sociaal contact, ‘waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden het uitgangspunt is’. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat intensiever controleren of de basishygiëne en de infectiepreventie in alle verzorgingshuizen op orde zijn. Zorgmedewerkers met (lichte) klachten krijgen tevens sinds 21 september voorrang om zich te laten testen.

De beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen laat weten niet te begrijpen dat er alleen in verpleeghuizen in drie veiligheidsregio’s preventief medische mondkapjes gedragen moeten worden. “Het is erg verwarrend dat het kabinet nu met per regio verschillende maatregelen komt. Er moet meer gebeuren, in de verpleeghuizen én daarbuiten”, zegt Conny van Velden, bestuurslid van V&VN. Volgens Van Velden is de situatie in de wijkverpleging, de GGZ en de VGZ net zo urgent als in de verpleeghuizen.

“De situatie is zo zorgelijk dat we landelijke maatregelen voor verpleeghuizen moeten nemen”, stelt ze. “Steeds meer seinen springen op rood en dus moeten er in de aanpak ook echt een paar tandjes bij. Anders krijgen we het virus niet beteugeld.”

Bron: Rijksoverheid. Beeld: iStock