Mondkapjesplicht: vanaf dinsdag 1 december moeten we er echt aan gaan geloven. Het dragen van een mondkapje is dan op openbare plekken verplicht. Maar wat zijn nu precies de regels?

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder en op de volgende plekken:

Winkels

Musea

Gemeentehuis

Restaurants

Cafés

Theaters en concertzalen

Benzinestations

Luchthaven

Vliegtuig

Onderwijs (met uitzondering van de basisschool)

Bij alle contactberoepen (zowel klant als de professional)

Openbaar vervoer (ook op het station of bij de halte)

Wie vanaf dinsdag 1 december geen mondkapje draagt, kan een boete krijgen van € 95,-.

Vaste zitplaatsen

Wanneer mensen in een restaurant of theaterzaal een vaste zitplaats hebben, is een mondkapje niet verplicht. Maar mocht je weer opstaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, dan moet je wel weer een mondkapje dragen. Dit geldt ook voor het onderwijs. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaatsen heeft. Een docent hoeft geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Daarnaast zijn gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Voorwaarden mondkapje

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken. Bovendien moet ‘ie ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Let wel op dat je geen medisch mondneusmasker draagt, want die is bedoeld voor de zorg.

Wil je zelf aan de slag? Libelle’s creatievelingen hebben de officiële richtlijnen van de Belgische FOD Volksgezondheid omgezet in een stap voor stap te volgen patroon.

Geen spatkap

Op plekken waar een mondkapje verplicht is mag je alleen een mondkapje dragen. Dat betekent dat een spatkap niet mag. Een spatscherm bedekt de neus en mond namelijk niet volledig en is dus geen alternatief. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Uitzonderingen mondkapjesplicht

In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht. Ook bij sporten, acteren, muziekrepetities en optredens ben je uitgezonderd van de verplichting.

Mensen die vanwege een beperking of (chronische) ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven geen mondkapje op. En mensen die daarvan ernstig ontregeld raken ook niet. Dit kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. In zulke gevallen moet je kunnen aantonen waarom je in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Dit kun je op verschillende manieren doen, zoals je hulpmiddel of medicatie tonen of een briefje van je arts, zorgverlener of zorgorganisatie laten zien.

Let op: er zijn bedrijven actief die zogenaamde ‘vrijstellingskaarten’ verkopen, maar deze kaarten hebben geen officiële status.

Zo desinfecteer je een herbruikbaar mondkapje in 15 minuten:

Bron: Rijksoverheid. Beeld: iStock