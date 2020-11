Elke doorbraak in de strijd tegen het coronavirus kan rekenen op veel publiciteit. Zo ook het onderzoek dat laat zien dat het gebruik van mondwater de verspreiding van het coronavirus tegen kan gaan. Maar werkt dat wel echt?

Volgens nieuw onderzoek van de universiteit van Cardiff kan mondwater dat je gewoon bij de drogist of in de supermarkt kunt kopen, helpen in de strijd tegen het coronavirus. Uit het onderzoek blijkt dat mondwater het virus in 30 seconden kan doden.

De wetenschappers creëerden daarvoor in een laboratorium dezelfde omstandigheden als in de neus- en keelholte en gebruikten mondwater met 0,07 procent Cetylpyridinium Chloride (CPC), wat ook in mondwater van grote merken zit. Deze stof kan door de wand van een cel heen dringen en ervoor zorgen dat het virus afsterft. Dat gebeurde in het onderzoek inderdaad ook. 99,9 procent van de virusdeeltjes was binnen 30 seconden verdwenen. De onderzoekers noemen de resultaten veelbelovend, maar niet alle wetenschappers zijn het hiermee eens.

Meningen zijn verdeeld

Volgens Amerikaanse wetenschappers moeten we niet te enthousiast reageren op deze resultaten. In dit onderzoek zou namelijk niet gekeken zijn naar het huidige coronavirus dat de wereld overgaat en zou ook niet gekeken zijn of het ook echt invloed heeft op de verspreiding van persoon tot persoon. Het virus waarmee gewerkt is, is het coronavirus 229E dat al langer bekend is en niet het nieuwe coronavirus waar veel mensen nu mee besmet worden en veel zieker van worden. Wetenschappers mogen het nieuwe coronavirus alleen in speciale labs onderzoeken nadat ze daarvoor opgeleid zijn. De twee virussen behoren tot dezelfde familie en lijken inderdaad op elkaar, maar zijn volgens Angela Rasmussen, viroloog van Columbia University, niet hetzelfde en kunnen niet op deze manier met elkaar vergeleken worden.

Menselijke onderzoeken

Daarnaast is er geen onderzoek gedaan met mensen die mondwater zijn gaan gebruiken, dus zijn de resultaten wellicht niet te vergelijken met de echte wereld. Volgens een expert van Yale is de mond veel gecompliceerder dan de omgeving die er in het laboratorium is gecreëerd en moeten er eerst menselijke onderzoeken uitgevoerd worden voor de resultaten echt gebruikt kunnen worden.

Klinisch onderzoek met mondwater

Dat is ook wat de onderzoekers van de universiteit van Cardiff nu gaan doen. Na de eerste hoopvolle resultaten volgt nu een klinisch onderzoek van twaalf weken met proefpersonen die ook echt mondwater gaan gebruiken. De leider van het onderzoek zei daarover: “We moeten te weten komen of het effect in het laboratorium overeenkomt met wat we zien bij mensen.” De resultaten van dit onderzoek worden in januari 2021 verwacht.

Bron: NY Times, Independent. Beeld: iStock