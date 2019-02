Onderzocht: dít is de mooiste oogkleur ter wereld

Natuurlijk kijk je je grote liefde het liefst zo vaak mogelijk diep in zijn ogen. Even wegzwijmelen en verdrinken in zijn prachtige kijkers.

Maar welke oogkleur vinden we nu eigenlijk het aantrekkelijkst?

Les yeux bleus

Er is onderzoek gedaan. Volgens Vision Direct vallen we massaal voor blauwe ogen. Om dit te kunnen concluderen, hebben ze naar de lijsten van 100 knapste mannen en vrouwen gekeken. De oogkleuren zijn bij elkaar opgeteld: bruin, blauw, hazelnoot, grijs en groen. En tja, wat blijkt? Blauw komt het vaakst voor op het lijstje der knapperds.

Want, wat blijkt nou? Van de lijst met knappe mensen had ruim 23 procent blauwe kijkers. En dat terwijl maar 9 procent van de mensen op deze wereld natuurlijke blauwe ogen heeft. Als man heb je dan ook drie keer zoveel kans om op de lijst met ‘Meest sexy mensen aller tijden’ te komen.

Niet gezegend met blauwe ogen? Ook de kleur hazelnoot doet het goed: nummer twee op de lijst. Maar 5 procent van de wereldbevolking heeft deze natuurlijke oogkleur.

Bron: Vision Direct. Beeld: iStock