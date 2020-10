Zo val je sneller in slaap door ‘moonbreathing’

Last van slapeloze nachten en heb je voor je gevoel alles al geprobeerd? Dan is moonbreathing misschien nog een optie. Dit is een ademhalingstechniek die ervoor kan zorgen dat je sneller in slaap valt.

Moonbreathing is een oude ademhalingstechniek die vaak gebruikt wordt in de yogafilosofie. Het houdt eigenlijk in dat je door je linkerneusgat inademt en door je rechter uitademt. Hiermee vertraag je je ademsnelheid, waardoor je lichaam meer tot rust komt en je uiteindelijk sneller in slaap valt.

Ontspannen

Normaal gesproken wordt tijdens yoga vooral gebruik gemaakt van ademhalingsoefeningen om je energie te vergroten. In dat geval kun je moonbreathing beter niet toepassen. Is het doel ontspannen? Dan kan de ‘maanademhaling’ daar zeker bij helpen, zeker als je met je hele borst en buik ademt.