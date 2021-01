Motivatie voor sporten nodig? Arie en Klaas Boomsma geven 6 gouden tips

Net voordat Nederland ‘in lockdown’ ging, werd de ex-vriend van Linda opgepakt. Een half jaar lang werd ze door hem mishandeld in haar eigen huis. “Ik zag mezelf altijd als een vrijgevochten, onafhankelijke en intelligente vrouw.”

“Voordat we begin 2019 een relatie kregen, was hij al een halfjaar bezig om mij het hof te maken. Ik geef Nederlandse les en hij zat bij mij in de klas. Toen we elkaar ontmoetten was hij nog niet zo lang in Nederland en was ik nog getrouwd, maar mijn huwelijk was wel aan het wankelen. Dat heeft hij goed aangevoeld. Mijn huwelijk strandde en we kregen een relatie. In het begin was het fijn, precies wat ik nodig had. Hij droeg me op handen, gaf me cadeautjes en handgeschreven briefjes. Zeker de eerste maanden genoten we van elkaar, maar al snel werd dat anders.”

Alles wat hij had

Linda: “Ik was echt alles voor hem. In het begin is het heel fijn om je zo te voelen bij een man, maar hij hád echt niemand anders. Zijn familie woont niet in Nederland. Ik was het centrum van zijn wereld. Dat werd heel beklemmend. Als ik wegging, al was dat maar naar mijn ouders of de boekhouder, wilde hij altijd dat ik een foto en het liefst ook mijn locatie stuurde. Dat was voor mij al een teken dat hij mij niet vertrouwde, maar ik ben daar toch in meegegaan. Ik heb die foto’s gestuurd en ik heb mijn locatie laten zien omdat ik dacht ‘als ik dat nu even doe, dan zal het daarna wel beter worden’, maar eigenlijk ben ik toen al mijn eigen grenzen over gegaan. Op een gegeven moment wilde hij ook altijd even contact hebben als ik ergens heen was. Als ik met een vriendin uit eten was, belde hij wel 40 keer.

Na een paar maanden vloog hij me voor de eerste keer naar de keel. Hij wilde mijn telefoon controleren, maar dat stond ik niet toe. Ik had niets te verbergen, maar vond dat hij niets te zoeken had in mijn telefoon. Ik schrok ontzettend, was overrompeld. Ik heb me alleen maar verdedigd. Ik was bang dat hij alleen maar bozer zou worden als ik hem pijn zou doen.”

Ruzie op straat

“Na een festival een paar maanden later sloeg hij me voor het eerst ook midden op straat. We hadden best wel wat gedronken en kregen ruzie, het ging vaak fout als hij gedronken had. Ik ben toen een andere kant op gefietst en heb een hele tijd op een bankje gezeten, maar uiteindelijk moet je toch naar huis. Daar ging het gewoon weer verder. Ik heb mezelf opgesloten in de badkamer en de politie gebeld. Ze hebben hem toen buiten gezet en hij heeft een nacht op straat geslapen. De volgende ochtend stond hij weer voor de deur. Hij had er natuurlijk heel veel spijt van en het zou nooit meer gebeuren. Het bekende werk…”

Waas voor zijn ogen

“Die rustige periode was van korte duur. Hij slikte medicijnen voor zijn psychische klachten, maar ging daarmee experimenteren in combinatie met drank en drugs. Hij was zichzelf niet meer, hij veranderde en had op momenten echt een waas voor zijn ogen. Toen ik een etentje had met een aantal mannelijke collega’s, wilde hij weer mijn berichtjes controleren. Ik wist dat mijn telefoon mijn redmiddel was, dus die heb ik niet laten zien. Hij heeft me toen 3 uur lang non-stop mishandeld in mijn eigen huis. Toen hij mij op de grond had gelegd met zijn handen om mijn keel dacht ik: nu ben ik er geweest. Ik heb hem toen tóch mijn telefoon laten zien en hij werd rustiger. De volgende ochtend ben ik toen hij nog sliep weggegaan. Compleet overstuur kwam ik bij de supermarkt een agent tegen. Die heeft me direct opgevangen en andere agenten hebben hem opgepakt. Helemaal bont en blauw ben ik naar het politiebureau gegaan en heb ik aangifte gedaan.

Toen pas durfde ik er ook met iemand over te praten. De politie schakelde meteen Veilig Thuis in en nog voordat ik thuis was, kreeg ik al een telefoontje. Een vriendin prikte er ook doorheen en toen brak ik. Het was zo fijn om er met iemand over te kunnen praten. Ik zag mezelf altijd als een vrijgevochten, onafhankelijke, intelligente vrouw. Hoe raak je dan toch in zo’n situatie verzeild? Dat is iets waar je niet trots op bent.”

Huilend voor de deur

“Een paar dagen nadat hij werd opgepakt, werd hij alweer vrijgelaten. Het locatie- en contactverbod nam hij niet zo serieus. Hij kwam niet naar mijn huis, maar heeft me wel op allerlei manieren geprobeerd te bereiken: via-via, op Facebook, via Instagram. Een paar weken later stond hij ’s avonds ineens huilend voor mijn deur. Hij kwam wat spullen halen die nog bij mij lagen en ik ben zo stom geweest om de deur weer open te doen. Hij zou na tien minuten weg zijn, maar hij ging niet. Ik heb hem gesmeekt, maar hij bleef. Ik heb me opgesloten in mijn slaapkamer en heb de politie gebeld. Hij wist de deur in te trappen en stond met een mes in mijn slaapkamer. Ik gilde zo hard dat de buren het konden horen en ook de politie hebben gebeld. Ik kon ontsnappen en werd opgevangen door de buren. Hij is toen op de vlucht gegaan, maar een paar dagen later is hij opgepakt. Hij heeft drie maanden in de gevangenis gezeten en zit sinds een maand in een GGZ-instelling. Ze hebben borderline bij hem geconstateerd en daar wordt hij de komende 6 maanden voor behandeld.

Met die diagnose vielen er voor mij veel stukjes op zijn plaats. Extreme verlatingsangst, waanideeën en impulsiviteit. Hij doet en denkt niet na over de gevolgen. Hij heeft professionele hulp nodig. Ik heb hem altijd willen helpen, en nog steeds, maar ik weet ook dat dat niet in mijn macht ligt. Toch blijft hij een bepaalde macht op me uitoefenen en blijf ik het zielig voor hem vinden. Mensen zeggen tegen mishandelde vrouwen altijd ‘waarom ga je nog terug en waarom doe je dat nog voor hem?’ Ik begrijp dat nu wel. Als je van iemand houdt, dan wil je geloven dat het goed is. Dat het goed komt of dat iemand het niet zo bedoeld heeft. Je maakt er iets anders van in je hoofd.”

Coronacrisis maakt het extra moeilijk

“Via Veilig Thuis krijg ik hulp van een case manager, wat ook een soort mediator is. Hij onderhoudt voor mij het contact met de verschillende instellingen. Ook hebben we regelmatig gesprekken over hoe het nu gaat en de valkuilen. Alle coronamaatregelen hebben het voor mij nog eens veel zwaarder gemaakt. Ik zou 1-op-1-begeleiding krijgen van stichting Arosa, maar dat kon niet doorgaan. Zij helpen me nu wel telefonisch. Ook heb ik het nu aan meer mensen durven te vertellen. Ik krijg veel steun van vrienden en van mijn buren. Aan wie ik het nog niet hebben durven vertellen, zijn mijn ouders. Mijn moeder zou echt in paniek raken en niet meer kunnen slapen. Daarom vind ik dat heel moeilijk. Veilig Thuis moedigt me wel aan het wel te doen. Misschien later. Hij zit nog even vast, daar troost ik me maar mee.

Hij wordt nog 6 maanden behandelt en krijgt steeds weer wat meer vrijheden. Er komt een moment dat hij weer alleen naar buiten mag. Dat geeft mij wel spanning. Arosa stelt een aware-knop ter beschikking die ik altijd bij me draag. Als ik deze gebruik, is de politie snel ter plaatse. Ik kreeg alweer een handgeschreven brief en kaartje van hem. Dat is allemaal weer heel lief en dan ga je toch zelf weer wankelen. Je wordt steeds weer op de proef gesteld om bij je besluit te blijven en dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je weken lang alleen thuis zit en je af en toe eenzaam voelt. Gelukkig kan ik bij fijne mensen terecht om erover te praten.”

Wil je zelf ook met iemand praten over jouw situatie of die van iemand in jouw omgeving? Neem contact op via de website van Veilig Thuis of bel naar 0800-2000.

