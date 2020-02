Met deze 6 wetenschappelijk bewezen tips krijg jij meer motivatie

Je hebt een wens in je hoofd of wilt een nieuw doel bereiken. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar met deze 6 wetenschappelijk bewezen manieren lukt het jou wel om die motivatie te krijgen en vast te houden.

Het maakt niet uit of je vaker wilt sporten, je eigen lunch wilt meenemen naar het werk of elke zaterdagochtend de badkamer wilt schoonmaken. Het is lastig om een gewoonte vol te houden. Daar komt met deze tips verandering in.

Spreek je doelen uit

Spreek je je voornemens uit, dan heb je 35% meer kans op het slagen en behalen van je doelen. Dit blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Health Psychology. Vertel niet alleen over het doel dat je wilt bereiken, maar houd ook iemand op de hoogte. Zo komt er ook echt voortgang. Extra tip: kies iemand die ook een doel wil behalen. Zo kun je elkaars stok achter de deur zijn.

Motiveer jezelf

Naast dat iemand anders jou kan aanmoedigen en motiveren, moet je dat natuurlijk ook zelf doen. Onderzoek toont aan dat als je jezelf aanmoedigt je de activiteit langer volhoudt. In het onderzoek lieten ze een groep fietsers tegen zichzelf dingen zeggen als ‘je kunt het’. Aan het einde vond de positieve groep de tocht een stuk minder zwaar, ook al gaf hun hartslagmonitor het tegendeel aan.

Geloof in jezelf

Jezelf positief toespreken is stap 1. Maar in jezelf geloven mag je ook niet vergeten. Mensen met wilskracht hebben meer motivatie. In een onderzoek werden 153 studenten 5 weken lang gevolgd. Hierbij ontdekten de onderzoekers dat de studenten die geloofden dat wilskracht belangrijk is bij het slagen van een doel, veel minder uitstelgedrag vertoonden. Maar niet alleen dat: ze aten ook minder junkfood en gaven minder geld uit aan impulsieve aankopen. Win-win-win!

Word een ochtendmens

In de ochtend is je cortisolniveau het hoogst. Dit is het moment waarop je het beste een nieuwe gewoonte kunt aanleren, aldus American Psychological Association. Dus in plaats van de hele dag opzien tegen die fitnesssessie die je na het werk gepland hebt, kun je het beste die work-out in de ochtend doen. Kun je het ook meteen van je to do list afstrepen.

Stel een specifiek doel voor jezelf

Wil je een succesvol blog opzetten met duizenden bezoekers per maand? Maak je doel voor jezelf werkbaar door ‘m op te delen in kleinere stapjes. Volgens de wetenschappelijke organisatie APA hebben mensen die hun doel in logische stappen opdelen 90% meer kans op slagen. Het helpt ook om dat overweldigende gevoel opzij te zetten.

Zorg voor deadlines

Wees specifiek in het stellen van deadlines. Terugkomend op het maken van een blog: zeg dus niet dat je over een maand wat artikelen op je website wilt hebben, maar maak met jezelf de afspraak dat er aan het einde van de week (kies een dag, bijvoorbeeld vrijdag) 10 artikelen hebt geplaatst. Een onderzoek van het Association For Psychological Science zegt dat het makkelijker is om zo je huidige zelf met je toekomstige zelf te verbinden. Dat geeft motivatie om met het schrijven te beginnen en het vol te houden.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock