Naar muziek luisteren is heel gezond én geeft je sexleven een boost

Kun jij echt niet zonder muziek en heb jij dag in dag uit de radio aanstaan? Dan hebben we goed nieuws: luisteren naar muziek is heel gezond én goed voor je sexleven.

Uit een onderzoek van elektronicabedrijf Sonos blijkt namelijk dat naar muziek luisteren stressverlagend werkt. Aan dit onderzoek deden 12.000 deelnemers mee. 81% ervaart minder stress wanneer hij of zij een favoriet nummer luistert.

Geluksstofjes

Ook op het werk kan luisteren naar muziek helpen. Muziek zorgt er namelijk voor dat je productiever en scherper wordt. Dit komt door de geluksstofjes noradrenaline en serotonine die je hersenen aanmaken bij het horen van fijne muziek, zegt hoogleraar klinisch neuropsycholoog Erik Scherder. Hierdoor krijg je een gevoel van opwinding en een scherpe blik. Uiteindelijk kun je je dankzij muziek dus ook beter concentreren.

Minder alleen

Bovendien kan luisteren naar muziek ook goed zijn voor je emotionele toestand. Dat blijkt uit een onderzoek van de Chemnitz Universiteit in Duitsland. Met muziek kun je heel makkelijk je stemming beïnvloeden. Bovendien gebruiken mensen muziek ook om een gevoel van sociale verbondenheid op te roepen. Mensen voelen zich dankzij de songteksten minder snel alleen.

Betere sex

En of dat nog niet genoeg is, blijkt naar muziek luisteren ook nog eens je sexleven een boost te geven. Uit de resultaten van het onderzoek van Sonos blijkt namelijk dat 59% van de 12.000 deelnemers betere sex heeft wanneer er achtergrondmuziek op staat.

Dus heb je het druk? Ontspan en zet een lekker muziekje op thuis. En wie weet heb je nog een héél leuke avond voor de boeg…

Bron: Bedrock.nl. Beeld: iStock