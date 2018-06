6x waarom het juist een heel goed idee is om 24/7 muziek te luisteren

Daphne de Groot (28) werkt bij jeugdmuziekgezelschap Oorkaan en luistert non-stop naar muziek. De hele dag. Elke dag. En daarmee begon haar zoektocht naar het ‘nut’ ervan. Waarom zijn we nou zo verslingerd aan muziek? En is het daadwerkelijk goed voor ons?

Het is eerlijk gezegd een tikje beschamend, hoe erg ik op muziek leun op een gemiddelde dag. Als ik me af wil zonderen op het werk: oortjes in. Als ik op de fiets stap: oortjes in. En denk maar niet dat ik ook maar één meter ga autorijden als mijn favoriete radiozender niet opstaat. Maar… schiet ik eigenlijk ook nog wat op met al dat muziek luisteren? (Spoiler: Ja. Heel erg veel.)

Om me te helpen in mijn zoektocht naar het effect van muziek op je brein, kom ik bij Caecilia Thunnissen terecht van Oorkaan. Oorkaan maakt concerten met topmusici voor een jong publiek. Met deze live concerten willen zij jonge en oude oren openen voor klassieke muziek. Caecilia geeft een paar redenen waar om het goed idee is om vaak muziek te luisteren (en er zo vroeg mogelijk mee te beginnen).

1. Effectieve work-out, check!

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je het hardlopen langer volhoudt met muziek? En waarom dat crossfit lesje ineens ietsje minder erg lijkt wanneer je opzwepende muziek eronder zet? Dat komt omdat muziek binnenkomt in het emotiegebied in de hersenen, dat vlak bij de motorische gebieden ligt. Zodra je emotie voelt bij muziek, stimuleert dat tegelijkertijd het motorische gebied waardoor je de neiging krijgt om mee te bewegen.

2. Je wordt er gelukkiger van

Door aandachtig naar muziek te luisteren word je rustiger, gelukkiger en meer in balans. De voorwaarde is dan wél dat je luistert naar muziek waar je van houdt. Wetenschappers hebben mensen zonder muzikale achtergrond naar allerlei soorten muziek laten luisteren: klassiek, pop, maar ook heavy metal. In die studies kwam heavy metal eruit als angst- en stressverhogend. De hartfrequentie gaat omlaag en de bloeddruk gaat omhoog. Dat is een symptoom van mensen die heel lang chronische stress ervaren. Die muziek heeft dus een negatieve impact op je systeem, als je er tenminste niet van houdt. Als je er wél van houdt, dan kan zelfs heavy metal bevorderend werken voor je gemoedsrust. Klassieke muziek werd over het algemeen als ontspannend ervaren, maar ook hier geldt: alleen als het je smaak is.

3. Het stimuleert je taalgevoel

Het blijkt dat de muzieknetwerken en taalgebieden in ons brein intensief met elkaar verbonden zijn. Je hoeft geen muziekvirtuoos te zijn; muziek luisteren kan al je taalgevoel stimuleren. Voor de ontwikkeling van het taalgevoel van kinderen is een vroege kennismaking met muziek daarom ook een goed idee.

4. Het kan helpen je beter te concentreren

Muziek is natuurlijk geen wondermiddel. Het is niet zo dat je je gelijk beter gaan concentreren van de muziek. Dat hangt van de persoon, de muziek én de setting af. Maar het blijkt dat veel mensen er toch wel baat bij hebben, een muziekje op de werkvloer. Dat werkt zo: als klanken via je oren je hersenen binnenkomen, gaan ze eerst naar de hersenstam. Hier worden vervolgens stofjes zoals serotonine aangemaakt, daar wordt je niet alleen blij van, ze geven je ook het gevoel dat je weer scherp wordt. De stofjes komen vervolgens terecht in de hersenschors die daardoor als het ware wordt ‘aangezet’ waardoor je beter focust en je geconcentreerd kan doorwerken. Grappig feitje: uit Brits onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Engelse chirurgen muziek opzet tijdens het opereren om zich beter te concentreren én te ontspannen.

5. Vrolijke muziek = weg fronsrimpels

Nou ja, ‘weg fronsrimpels’ is misschien wat vergezocht. Maar het blijkt wel dat wanneer je vrolijke muziek luistert, je de gezichtsuitdrukkingen van anderen positiever ervaart. Ook als ze een neutrale of chagrijnige gezichtsuitdrukking hebben. En zeg nou zelf, daar ga je toch van glimlachen?

6. Scherper geheugen, kom maar door!

Het is nooit te laat om te beginnen met het bespelen van een instrument. Het bespelen van een instrument brengt namelijk nog veel meer voordelen met zich mee dan alleen luisteren naar muziek. Zo zou je er empatischer door worden. En zelfs als besluit om op je 60e een instrument op te pakken i.p.v. op je zesde, heb je er nog steeds heel veel profijt van. Er ontstaat namelijk extra activiteit in de prefrontale cortex bij ouderen die voor het eerst een instrument bespelen. Hierdoor blijft het geheugen scherper en wordt het probleemoplossend vermogen op peil gehouden.

Oorkaan maakt concerten met topmusici voor een jong publiek. Met deze live concerten willen zij jonge en oude oren openen voor de oneindige wereld van de klassieke muziek. En zien spelen, doet spelen. Nieuwsgierig geworden? Kijk eens welke concerten er binnenkort spelen.