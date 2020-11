Sinds het uitbreken van corona is er enorm veel voor ons veranderd. Grote kans dat je muzieksmaak daar ook onderdeel van is. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen tijdens de pandemie naar andere muziek gaan luisteren. Muziektherapeut Nika van Stiphout legt uit hoe dit komt.

Hoe komt het dat de coronapandemie de muzieksmaak van mensen verandert?

“Ik denk niet dat je muzieksmaak zo zeer verandert, maar wel de manier waarop je muziek luistert, welke muziek je luistert en wanneer je muziek luistert. We zijn minder onderweg en gaan niet meer naar evenementen. Het kan dat je housemuziek of hardcore heel leuk vindt op een festival, maar liever iets anders luistert aan de eettafel.”

Waar gaan we nu meer naar luisteren?

“Dat verschilt per persoon. Mensen gaan bijvoorbeeld meer hardlopen en zoeken daar passende muziek bij. Ik vind het ook grappig om te zien dat mensen veel op humor inspelen. Corona is hartstikke heftig en we gaan vaak over op humor om daarmee om te gaan. Er zijn speciale quarantaine afspeellijsten op Spotify met toepasselijke nummers als: Mask Off, Somebody That I Used To Know en Toxic.”

Uit onderzoek kwam naar voren dat opvallend veel mensen naar klassieke muziek luisteren. Waarom juist klassieke muziek?

“Ik ben geen wetenschappelijk onderzoeker, maar er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat klassieke muziek zorgt voor rust en concentratie. Misschien dat door het thuiswerken mensen dit meer gaan luisteren. Ik heb zelf tijdens mijn studie ook weleens klassieke muziek opgezet. Als ik een popnummer luister, raak ik snel afgeleid en ga ik meezingen. Klassieke stukken zijn ook vaak lang, dus het kan ook dat mensen daarvoor kiezen omdat ze meer tijd hebben.”

Wat houdt het werk van een muziektherapeut precies in?

“Muziektherapie wordt regelmatig ingezet in de reguliere gezondheidszorg voor uiteenlopende behandeldoelen op bijvoorbeeld emotioneel, gedragsmatig, sociaal, cognitief en lichamelijk gebied. Hier zijn heel veel verschillende werkwijze en methodes voor. Dat kan dan ook verschillen per persoon en therapeut. Bij mij houdt het in dat ik mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking verlichting geef door middel van muziek. Ik probeer blijdschap te brengen en stress te reduceren.”

Hoe kan muziek ervoor zorgen dat je beter in je vel zit?

“Negen van de tien mensen vindt het leuk om naar muziek te luisteren. Het stofje dopamine, een gelukstofje dat ons beloonsysteem activeert, krijg je onder andere van muziek. Je voelt je meer happy als je muziek luistert of maakt, maar het gaat nog verder. Het kan je hartslagen, ademhaling verbeteren en het vermindert lichamelijke en geestelijke stress.”

Raad je het mensen aan om juist in deze tijd meer muziek te luisteren?

“Als je van muziek geniet, raad ik dat zeker aan. Muziek luisteren is een moment van ontspanning. Dat is altijd belangrijk, maar vooral in deze periode zorgt het ervoor dat je lekker in je vel blijft zitten. Muziek kan daar een heel makkelijke en grote bijdrage aan leveren.”

Denk je dat corona verder op een bepaalde manier invloed heeft op muziek?

“Ik heb daar niet alle inzichten in, maar ik voel zelf bijvoorbeeld een sterkere binding met praatprogramma’s op de radio. Dat je jezelf toch verbonden voelt. Concerten, festivals en optredens gaan niet door en dat missen we heel erg. We willen toch binding houden met artiesten, dus je ziet nu veel livestreams. Bijvoorbeeld met koningsdag waren er veel online concerten en dat zorgt toch voor saamhorigheid. Daar zie je veel verandering in. Ik hoop dat we ooit weer teruggaan naar normaal, omdat naar een echt concert toch fijner is.”

