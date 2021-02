Wie smult van het tv-programma Heel Holland bakt vergaapt zich waarschijnlijk niet alleen aan de taarten en andere baksels. Ook van de locatie valt je mond vast regelmatig open. Wat een mooi kasteel is het. Maar op welke locatie wordt Heel Holland bakt eigenlijk opgenomen?

En je kunt in de omgeving heel mooi wandelen.

De eerste vier seizoenen van Heel Holland bakt werden opgenomen in de tuin van Kasteel Broekhuizen, in de buurt van het Utrechtse Leersum.



Vanaf het vijfde seizoen moest dat veranderen. Kasteel Broekhuizen werd namelijk een hotel en was daarom niet meer geschikt als opnamelocatie. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat de hotelgasten de deelnemers zouden zien. En de hele boel afhuren of een deel van het terrein afsluiten, zou een wel een erg duur grapje worden.

Waar wordt Heel Holland bakt opgenomen?

Daarom moest er een nieuwe locatie worden gezocht. De laatste seizoenen zijn opgenomen in de tuin van Kasteel Maarsbergen.

Wil je nu in de auto springen om een kijkje te nemen? Helaas, het kasteel is afgesloten voor publiek. Alleen als er speciale evenementen zijn in de paardensport, is het park vrij toegankelijk. Zo vinden op het landgoed jaarlijks eventingwedstrijden (een hippische wedstrijd die bestaat uit een dressuurproef, een springparcours en een cross) plaats.

Prachtige omgeving

In de buurt wándelen kan wel. Zeker een aanrader, want het is er prachtig. Wat dacht je van deze tocht van Maarsbergen naar Doorn?

Bron: Nu.nl. Beeld: Omroep MAX/ Roland J. Reinders