Je naam zegt meer over je persoonlijkheid dan je misschien denkt

Je naam is niet zomaar een paar letters die je ouders bij je geboorte voor je verzonnen. Uit onderzoek van de Duitse psycholoog Jochen Gebauer ontlenen we onze identiteit voor een groot deel aan onze naam – en vooral hoe mooi we die naam vinden.

Wat blijkt: hoe positiever mensen over zichzelf zijn, hoe blijer ze ook zijn met hun naam.

Zelfvertrouwen

Hoe mooi iemand zijn of haar eigen naam vindt, zegt volgens Gebauer dus veel over zijn zelfvertrouwen. De proefpersonen hadden niet alleen een hoger zelfvertrouwen, maar waren ook gelukkiger.

Volgens dit psycholoog komt dit door het ‘mere owner effect’. Dat houdt in dat alleen het feit dat iets van jou is, bepaalt dat je iets mooi vindt. Daar hoef je dus niks voor te hebben gedaan. En: hoe sterker het zelfvertrouwen, des te meer we ons identificeren met onze naam.

Lettercombinaties

De meeste mensen zijn blij met hun naam. Op een schaal 1 tot 9 geven we onze naam gemiddeld een 7,2. We verkiezen zelfs de afzonderlijke letters van onze naam boven alle andere letters uit het alfabet. Proefpersonen kozen steevast lettercombinaties met letters uit hun eigen naam. Dat geldt zelfs voor mensen die liever een andere naam hebben, zegt psycholoog Raymond Smeets tegen Psychologie magazine.

Lievelingsmok

Hij ontdekte ook dat we bij het schrijven van een tekst vaker woorden gebruiken met letters uit onze eigen naam. In formele teksten zijn het vaker letters uit de achternaam, in informele teksten meestal letters uit de voornaam. “Dingen die je mooier vindt, gebruik je meer”, verklaart Smeets. Net als dat je thee altijd drinkt uit je lievelingsmok of jezelf kunt uittekenen in je best zittende jeans.

Bron: Psychologie magazine. Beeld: iStock