Naar buiten tijdens het coronavirus: mag dat nog wel?

Je handen regelmatig (en goed!) wassen, afstand bewaren en zoveel mogelijk thuis werken en blijven… De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ken je inmiddels wel. Maar mag je eigenlijk nog wel naar buiten?

Het ene na het andere evenement wordt afgelast en restaurants hebben de deuren gesloten. Het coronavirus heeft Nederland inmiddels echt in zijn greep. In het kader van flatten the curve draag jij ook je steentje bij om het virus in te dammen. De gevolgen hiervan beïnvloeden ook je sociale leven en over even naar buiten gaan denk je wel twee keer na. Maar wat zijn de regels over het buiten-zijn? Het antwoord vind je hieronder.

Advertentie