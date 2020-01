Dit effect heeft het draaien van nachtdiensten op je lichaam

Nachtdiensten draaien kan een grote impact hebben op je gezondheid. Zo verstoort het bijvoorbeeld je slaapritme. Maar wist je ook dat je er dikker van kunt worden en een grotere kans hebt op ziektes?

Dat heeft alles te maken met het stresshormoon en je biologische klok.

Verschillende vormen

Hormoonspecialist Liesbeth van Rossum van het Erasmus MC vertelt in de podcast Universiteit van Nederland dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen soorten stress: zo zijn er mentale en fysieke stress én acute en chronische stress. Heb je mentale chronische stress, dan betekent dat dat de belasting groter is dan je aankunt. Wisselende nachtdiensten kunnen je stresssysteem activeren en voor chronische stress zorgen.

Hormonen

In de hersenen worden allerlei stofjes aangestuurd die ervoor zorgen dat er genoeg hormonen worden aangemaakt. Bij stress gaat het hormoon cortisol omhoog. Dat regelt de vet- en suikerstofwisseling en de bloeddruk, maar is ook belangrijk voor je stemming, geheugen en immuunsysteem. Als het cortisol omhooggaat, gebeuren er 2 belangrijke dingen. Ten 1ste zorgt het verhoogde cortisol dat je zin krijgt in vet en suikerrijke voeding. Je gaat dus snacken. Dat is natuurlijk een calorie-tegenvaller, maar niet het enige probleem.

Te hoog

Ten 2de kan het hormoon zorgen voor een dikkere buik. Het vet van je armen en benen verplaatst zich namelijk richting de buikstreek. Ook de wangen kunnen boller worden en er kan een bult in de nek ontstaan. Als je dikker wordt, kan dat leiden tot meer stress, wat vervolgens weer leidt tot snacken en meer buikvet. Als je heel veel buikvet hebt, kan het cortisol ook nog eens extra geactiveerd worden en ervoor zorgen dat je mentaal gestrest raakt. Dan kom je dus in een vicieuze cirkel terecht. Toch ontspringen sommigen de dans. Het ligt er namelijk maar net aan hoe de lever het cortisol afbreekt. Ook speelt de gevoeligheid voor het hormoon een grote rol.

Biologische klok

Nachtwerk verstoort ook de biologische klok. Daardoor kunnen allerlei processen in het lichaam ontregeld raken, vertelt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum, die een rapport van de Gezondheidsraad aanhaalt. De meest waarschijnlijke verklaring voor het feit dat nachtwerk kan leiden tot diabetes type 2 en hart- en vaatziekten is dat de glucose- en vethuishouding ’s nachts minder actief is dan overdag.

Wisselende spiegels

Bij het eten in de nacht kan dit leiden tot hogere glucosespiegels in het bloed en hogere opslag van vet in het lichaam. Hierdoor kunnen overgewicht en prediabetes ontstaan. Er zijn wel aanwijzingen dat het tijdstip waarop je eet invloed heeft op de gezondheidseffecten die ontstaan door de verstoring van de biologische klok. “Maar er is nog weinig onderzoek naar de effectiviteit van mogelijke maatregelen om diabetes en hart- en vaatziekten bij nachtwerkers tegen te gaan. Er kunnen daarom nog geen aanbevelingen worden gedaan over een aangepast voedingspatroon bij nachtwerk”, vertelt De Vries. Ze raadt wel aan om gezond te eten volgens de schijf van vijf.

Bron: Podcast: de Universiteit van Nederland en Gezondheidsraad. Beeld: iStock