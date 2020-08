Kun je nachtelijk plassen verminderen of stoppen?

Word je iedere nacht weer wakker omdat je ontzettend nodig moet plassen? Vervelend hé, want het verstoort je slaap. Maar hoe kun je nachtelijk plassen stoppen?

De meeste mensen kunnen makkelijk zes tot acht uur slapen zonder te hoeven plassen, maar een hoop mensen moeten er wel een of meerdere keren uit per nacht. Wat is daar de reden voor? En is er iets tegen te doen?

Verhoogde urineproductie

De kans is groot dat als je ’s nachts meerdere keren uit bed moet om te plassen, je ’s nachts een overactieve blaas hebt. Dit wordt ook wel nocturie of nycturie genoemd. Deze aandoening is iets anders dan een gewone overactieve blaas (OAB). Bij nocturie heb je tijdens de nacht een verhoogde urineproductie. Dit komt vaak voor naarmate je ouder wordt. Oorzaken van een verhoogde urineproductie kunnen zijn: