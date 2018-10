Waarom een nachtje ergens over slapen écht helpt betere keuzes te maken

Een gemiddelde dag bestaat uit een aaneenschakeling van keuzes maken. Soms gaat dat simpel, maar soms sta je ook voor een grote en lastige keuze. Wat doe je? Snel beslissen, of slaap je er toch een nachtje over?

Volgens een een onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Journal of Sleep Research kun je beter kiezen voor het tweede.

Informatie verwerken

Onderzoekers van de universiteit van Bristol kwamen er namelijk achter dat een dutje helpt om informatie die je opneemt, beter te verwerken. Dit kan een hele nachtrust zijn, maar een kort tukje doet ook al wonderen. Het helpt om de positieve en negatieve punten af te wegen of meer inzicht te krijgen in een bepaalde kwestie voordat je een moeilijke keuze maakt. Ook kwamen ze erachter dat je reactiesnelheid verbetert en daarnaast je vermogen om dingen te herinneren. En dat is precies wat je nodig hebt om een goede keuze te maken.

Het onderzoek

Hoe de onderzoekers tot deze conclusie kwamen? Ze analyseerden de hersenactiviteit bij twee groepen mensen. De eerste groep sliep eerst anderhalf uur, de tweede niet. Achteraf konden ze concluderen dat de eerste groep de informatie veel beter had verwerkt. De onderzoekers hopen binnenkort nog meer mensen onder de loep te nemen, zodat er ook gekeken kan worden naar het verschil in leeftijd.

En hoe vallen we vaak lekker in slaap? Juist: door eerst een stukje te lezen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock