Vaak nachtmerries? Dat kan je volgens onderzoek overdag juist helpen

Badend in het zweet wakker worden na een enge droom: de een maakt het vaker mee dan de ander. Uit nieuw onderzoek blijkt dat nachtmerries die je ’s nachts hebt, je overdag juist kunnen helpen.

Onderzoekers van de universiteit van Genève en de universiteit van Wisconsin concluderen na een gezamenlijk onderzoek naar nare dromen – dat gepubliceerd werd in Human Brain Mapping – dat deze dromen ervoor kunnen zorgen dat je overdag beter met enge situaties om kunt gaan.

Reactie op verschillende dromen

In het onderzoek werd gekeken naar hoe het brein reageert op verschillende soorten dromen. Daaruit bleek dat het brein na een vervelende droom ’s nachts, effectiever reageerde in een enge situatie overdag. De onderzoekers denken dan ook dat dromen ingezet kunnen worden voor therapie tegen angststoornissen. Het gaat dan niet om echt doodenge nachtmerries, deze hebben juist een negatieve invloed.

Spannende situaties

18 proefpersonen droegen voor dit onderzoek 250 elektroden om emoties tijdens het dromen te vergelijken met emoties wanneer ze wakker waren. Daarnaast hielden 89 mensen een dagboek over hun slaap en dromen bij. Daaruit bleek dus dat enge dromen er weleens voor kunnen zorgen dat we voorbereid worden op spannende situaties overdag. Hoe vaker iemand eng droomde, hoe meer activiteit er zichtbaar was in de delen van het brein dat angst controleert.

Bron: BBC.com. Beeld: iStock