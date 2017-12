Ben jij een nagelbijter? Dít zegt het over je persoonlijkheid

Ben je een fanatiek nagelbijter? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk ook een perfectionist. Onderzoekers ontdekten dat nagelbijten geen vervelend zenuwtrekje, maar een gevolg van perfectionisme is.

Onderzoekers van de Universiteit van Montréal namen mensen die dwangmatig aan hun eigen lichaam plukken – zoals haren trekken, aan velletjes trekken of nagels bijten – onder de loep. Ze ontdekten dat dit gedrag geen zenuwtrekje is zoals altijd werd gedacht. “We geloven dat mensen met dit type gedrag perfectionistisch zijn, wat betekent dat ze niet in staat zijn te ontspannen en een taak op een normaal tempo uit te voeren. Ze zijn gevoelig voor frustratie, ongeduld en ontevredenheid als ze niet hun doel bereiken en ze zijn snel verveeld”, luidt hun onverbiddelijke conclusie.

Controledrang

De onderzoekers namen 48 deelnemers onder de loep. De helft van hen had een dwangneurose, de andere helft niet. De mensen met een dwangneurose begonnen alleen met nagelbijten op stressvolle momenten. Deze groep had veel meer last van controledrang en perfectionisme. En omdat ze een drang naar zekerheid en controle hebben, vervallen ze sneller in gedrag als nagelbijten.

Sneller gefrustreerd

Alsof dat nog niet lastig genoeg is, blijken de nagelbijters ook nog eens sneller verveeld en gefrustreerd. Gelukkig is er ook een beetje goed nieuws: de bijters kunnen dankzij dit onderzoek baat hebben bij een behandeling die gericht is op de aanpak van verveling, frustratie en perfectionisme om hun gewoonte onder controle te krijgen.

Stoppen

Nagelbijten lijkt misschien onschuldig, maar deze gewoonte kan wel heel vervelende gevolgen hebben. Onder nagels zitten ontelbaar veel bacteriën. Die belanden via het nagelbijten in de mond wat kan leiden tot mond- en keelontstekingen, maar ook eczeem op handen, schimmelinfecties en ingegroeide nagels. Reden te meer dus om er snel mee te stoppen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar deze tips kunnen je erbij helpen.

Net als met roken moet je 100% gemotiveerd zijn om ermee te stoppen. Denk aan de positieve aspecten die stoppen met zich meebrengt: mooiere nagels en meer zelfvertrouwen.

Vervang je oude gewoonte voor een nieuwe. Het liefst eentje die het niet mogelijk maakt om tegelijkertijd nagels te bijten. Denk aan spelen met een balletje, (suikervrije) kauwgom kauwen, breien (weer helemaal hip) of een muziekinstrument bespelen.

Lak je nagels in een mooie kleur. Of nog beter: neem een manicure. Zonde om op je nagels te knagen als je er net zoveel tijd en geld in hebt gestoken.

Word je bewust van situaties waarin je aan het nagelbijten slaat. Misschien een lastige omdat je het onbewust doet, maar je omgeving kan hierbij helpen.

Smeer een lak met een vieze smaak op je vingers die je er direct aan herinnert aan dat je weer bezig bent. Het risico is wel dat je went aan die vieze smaak en je het op een gegeven moment tolereert.

Neem een gedrags- of psychotherapeut in de arm. Die kan achterhalen waar je behoefte om te bijten vandaan komt en de oorzaak samen met jou aanpakken. Sommige bijters hebben ook baat bij acupunctuur.

Stoppen met nagelbijten is niet makkelijk en vereist een hoop discipline en doorzettingsvermogen. Maar je zult zien dat je zelfvertrouwen groeit als je nagels er weer goed uit zien.

