Libelle legt uit: is het verstandig om je nagelriemen naar beneden te duwen?

Veel mensen vinden hun nagels mooier als hun nagelriemen iets naar beneden zijn geduwd. Je nagels lijken wat groter én het is ook nog eens makkelijker om je nagels te lakken. Maar is het wel echt nodig om dit regelmatig te doen?

Dermatoloog Rick Waalboer-Spuij van het Erasmus MC legt aan de Volkskrant uit hoe het nu precies zit met het terugduwen van je nagelriemen.

Net als siliconenkit

Je nagels zijn erg belangrijk en functioneel: je kunt ermee pulken en krabben en daarnaast bieden je nagels tegendruk als je iets aanraakt. Door de tegendruk van je harde nagel heb je een beter tastgevoel. Het is dan ook verstandig om je nagels goed te verzorgen. Toch doe je dit volgens Waalboer-Spuij niet door ze terug te duwen. “Daarmee maak je je nagelriemen juist kapot. Vergelijk je nagelriemen met de siliconenkit in de badkamer: als je die wegpeutert, kan er water door.”

Bacteriën of schimmels

In het ergste geval kunnen er bacteriën of schimmels mee naar binnen komen die pijnlijke ontstekingen kunnen veroorzaken. Hierdoor kun je uiteindelijk met een pijnlijke, dikke rode vinger opgescheept zitten. Als de bacterie de schuldige is, dan behandelt de huisarts de ontstoken nagelriemen over het algemeen met antibiotica. Daarnaast kunnen sodabadjes ook nog weleens werken, vanwege hun antibacteriële werking.

Toch kun je dit volgens Waalboer-Spuij maar beter niet te vaak doen. Door het water worden je nagelriemen juist week en kwetsbaar. Dit is dan ook de reden dat mensen die voor hun beroep met hun handen in het water zitten (denk aan schoonmakers of kappers) vaak nagelpriemproblemen hebben.

Vaselinetip

Als je je nagels zo gezond mogelijk wil houden, dan kun je volgens Waalboer-Spuij dan ook maar beter stoppen met het terugduwen van je nagelriemen. Wat je wel kunt doen, is na het douchen of badderen een beetje vaseline op je nagels smeren, zodat ze lekker soepel blijven. Om ervoor te zorgen dat je nagels stralen, kun je ook nog eens dit wondermiddeltje proberen:

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock