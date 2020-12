13 natuurlijke manieren om je bloeddruk te verlagen

Vlak voordat deze harde lockdown inging nog een jurkje, cadeautje of iets anders leuks gescoord? En wil je dat nu ruilen, maar gaat dat even niet omdat de betreffende winkel voorlopig dicht is? Hoe zit dat eigenlijk?

Libelle zocht het uit. Kun je je spullen nog wel terugbrengen na de gestelde termijn, of ben je je geld kwijt?

Winkel dicht, wat nu?

Het was maandag massaal in het nieuws: na het uitlekken van de maatregelen die premier Rutte maandagavond zou aankondigen, doken talloze mensen nog gauw wat winkels in. Het zou in elk geval tot en met 19 januari de allerlaatste mogelijkheid zijn om nog even een fysieke, ‘niet-essentiële’ winkel in te lopen. Maar wat nou als het gescoorde item toch niet helemaal goed bevalt? Na 19 januari is de door winkeliers vaak gehanteerde termijn van 30 dagen immers verstreken…