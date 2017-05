Zó vaak zou je je navel moeten schoonmaken

Een Amerikaanse moeder waarschuwt voor fidget spinners nadat haar eigen dochter van 10 er bijna in eentje is gestikt.

Fidget spinners zijn de nieuwste hype overgewaaid uit Amerika. Maar de vliegende speeltjes (zie video) blijken niet zonder gevaar. Kelly Rose Joniec en haar dochter Britton waren onderweg naar huis toen Britton er bijna in stikte. Toen Kelly stopte zag ze dat Britton een onderdeel van haar fidget spinner had ingeslikt. Het ding zat vast en kwam er zelfs met de Heimlich-manoeuvre niet uit.



Kelly belde vervolgens een ambulance. In het dichtstbijzijnde ziekenhuis werd een röntgenfoto gemaakt waarop zich duidelijk een rond metalen voorwerp in haar slokdarm aftekende. Het deel van de fidget spinner moesten ze operatief verwijderen. Gelukkig is het goedgekomen schrijft Kelly op Facebook: “Maar het was even doodeng.”

Stikrisico’s

Op Facebook roept ze ouders op om extra voorzichtig te zijn: “Kinderen van alle leeftijden krijgen ze, maar niet alle spinners hebben de juiste leeftijdswaarschuwingen. De ringen komen snel los, dus pas bij jongere kinderen op voor de stikrisico’s.”

