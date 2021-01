Sinds de start van het vaccineren in Nederland op 6 januari zijn er zo’n 75.000 mensen gevaccineerd. Dat terwijl er momenteel al honderdduizenden doses in ons land beschikbaar zijn. Waarom wachten we toch zo lang met dat vaccineren?

In de landen om ons heen lijkt het als een trein te lopen. In Engeland zijn per 100 inwoners inmiddels al 6,65 mensen gevaccineerd. In Denemarken zijn dat 2,94 mensen en in Spanje en Italië 1,91. Dat is al een stuk meer dan de 0,44 mensen per 100 inwoners in Nederland. De Europese Unie verdeelt de vaccinaties eerlijk over alle landen, maar hoe kan het dan dat Nederland zo achterloopt?

Aantal vaccins beschikbaar

In de opslaglocaties in Oss liggen volgens de NOS nu zo’n 400.000 doses van het coronavaccin van Pfizer en Moderna. Daarmee zouden inmiddels 200.000 Nederlanders gevaccineerd kunnen zijn. Dat aantal ligt dus ver boven het daadwerkelijke aantal mensen dat is gevaccineerd. De komende weken komt daar nog een flinke voorraad – lees: honderdduizenden – bij, maar het lijkt er nog steeds niet op dat er binnen korte tijd een grootschalig vaccinatieprogramma van start gaat.