Dit is het waarom veel Nederlanders juist nú willen afvallen

Wil je graag een paar kilootjes kwijtraken, ben je intensief aan het trainen of probeer je simpelweg net wat beter in je favoriete spijkerbroek te passen? Dan ben je niet de enige. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Nederlanders massaal aan het afvallen zijn.

Het onderzoek werd gedaan door Happy Weight en toont verrassende cijfers.

Meestal begint men met de ingang van het nieuwe jaar met sporten, gezond(er) eten en wat minder alcoholische versnaperingen nuttigen in de hoop een lager getal op de weegschaal te zien. Er wordt niet voor niets gezegd dat ‘summer bodies’ in de winter gemaakt worden. Toch blijkt uit recent onderzoek dat Nederlanders nú – terwijl het bijna herfst wordt, dus – massaal zijn gaan afvallen.

Coronavirus

Uit onderzoek van Happy Weight blijkt dat maar liefst 40 procent van de Nederlanders probeert om momenteel wat kilootjes te verliezen. De reden? Het heersende coronavirus, omdat mensen met overgewicht vaker overlijden na een coronabesmetting. Dit is volgens dit onderzoek dan ook voor velen een reden om wat gezonder te zijn gaan leven sinds de opkomst van het virus.

Afvallen

“Dergelijke berichten zijn voor veel mensen aanleiding iets te doen aan hun gewicht”, vertelt Stan van Eck van Happy Weight aan Metronieuws. “Uit ons onderzoek blijkt dat bijna dertig procent nu bezig is om af te vallen of al afgevallen is vanwege de corona-risico’s. Ruim tien procent is vast van plan nu werk te maken van het aanpakken van hun overgewicht”, verklaart hij.

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock