Dít doen Nederlanders het liefst voordat ze gaan slapen

We willen allemaal een perfecte nachtrust. En uit onderzoek blijkt dat we er veel aan doen om aan die 8 uur slaap te komen.

Eve sleep, een online beddenwinkel, heeft onderzoek gedaan onder 14.000 Europeanen. Ze vroegen deze mensen wat hen een perfecte nachtrust geeft een daaruit kwam een rijtje met goede tips. Ook veel Nederlanders hebben meegedaan aan het onderzoek. Wat bleek: maar weinig Nederlanders vinden sex het beste middel om goed te kunnen slapen.

Temperatuur

Nederlanders zouden volgens het onderzoek het liefst in een kamer van rond de 16 graden liggen, op hun rechterzij met hun benen opgetrokken. Dat is vergeleken met de rest van Europa een lage temperatuur. In Spanje vinden ze 19 graden ideaal. In Nederland hebben we nog meer eisen voor een geschikte slaapkamer: de kamer moet bijvoorbeeld ook witgeschilderd zijn. En voor het slapen? Een boek wint het volgens het onderzoek toch wel van sex. Dat is ook het geval in Engeland en Frankrijk. In Italië kijken ze het liefst televisie, in Polen nemen ze een bad en in Spanje prijkt, verrassend of niet, sex wel op nummer 1.

Bedtijd

Nederlanders zouden het best slapen wanneer we 28 minuten voor het slapen gaan niet meer op onze telefoon kijken. En de ideale bedtijd? Dat is 23.03 uur en vervolgens slapen we het liefst 8 uur.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Eve sleep. Beeld: iStock.