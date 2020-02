'Nee' zeggen zonder je schuldig te voelen doe je zo

Veel mensen hebben moeite met nee zeggen. Toch is het erg belangrijk om naar jezelf te luisteren en je eigen grenzen aan te geven.

De meesten zeggen ‘ja’ omdat ze zich schuldig voelen als ze ‘nee’ zeggen. Ze zijn bang iets leuks te missen of willen niet dat de ander negatief over hen gaat denken. Dit houdt in dat we 9 van de 10 keer ja zeggen, omdat we niet aan onszelf maar aan een ander denken. Het wordt tijd hier iets aan te doen en daarom leggen we je uit hoe je nee kan zeggen zonder je schuldig te voelen.

Advertentie

1. Waarom zeg je altijd ja?

Ga eerst eens bij jezelf na waarom je eigenlijk altijd ja zegt. Komt het door je eigen onzekerheid, ben je bang anderen te kwetsen of heb je het gevoel dat je anders iets mist? Door erachter te komen waarom je het lastig vindt, krijg je meer inzicht in je gedrag en kun je het uiteindelijk makkelijker veranderen.

2. Verplaats je in de ander

Als je het moeilijk vindt om in een bepaalde situatie nee te zeggen, verbeeld je je dan eens in de ander. Hoe zou jij het vinden als er nee tegen je wordt gezegd? Zou je je er vervelend door voelen, neem je het de ander kwalijk? Grote kans dat het antwoord nee is en dat betekent dat het helemaal niet erg is om een keer nee te zeggen.

3. Leg je antwoord uit

Als je het fijn vindt, kun je best uitleggen waarom je ergens nee tegen zegt. Misschien heb je eigenlijk al andere plannen of zie je het gewoon niet zo zitten. Eerlijkheid duurt het langst. Maar let wel op: hoe meer details je geeft, hoe kwetsbaarder je jezelf opstelt.

4. Stel een alternatief voor

Als je het vervelend vindt om nee te zeggen, omdat je bang bent dat anderen daardoor in de problemen komen, kun je altijd nog met een alternatief komen. Zo zeg je nee, maar help je diegene wel verder. Door een keer nee te zeggen, betekent dit niet dat de ander nooit meer wilt helpen natuurlijk.

Overgangsvloggers Pien en Juul merken dat nee zeggen makkelijker wordt wanneer je in de overgang komt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Red Online UK, Flair BE. Beeld: iStock