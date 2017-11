Als je je neus verkeerd snuit dan maak je je verkoudheid alleen maar erger

Als je verkouden bent en het snot uit je neus druipt dan wil je natuurlijk niets liever dan je neus snuiten.

Maar dit kun je beter niet doen.

Niet doen

De bloedvaten in je neus zijn namelijk geïrriteerd als je verkouden bent. Als je de hele dag met zakdoeken in de weer bent oefen je teveel druk uit op je neusgaten. In je neus lopen er kanaaltjes naar verschillende holtes in je schedel. Als je hard snuit, dan pers je het snot waar virussen en bacteriën in zitten naar deze holtes. Die kunnen dan gaan ontsteken, als je pech hebt.

Zachtjes

Wat je beter wel kunt doen? Druk 1 neusgat met je vinger dicht en blaas dan zachtjes uit. Doe het ook bij het andere neusgat. Blaas niet te hard. Je neus ophalen is overigens wel wat veiliger om te doen. Je snot komt namelijk zo uiteindelijk in de maag terecht en hier kunnen de virussen makkelijker onschadelijk worden gemaakt. Zo haal je het snot juist uit je holtes en zo verklein je je kans op een voorhoofdsholte-, bijholte- of oorontsteking. Het klinkt wat tegenstrijdig, maar het naar binnen ‘snuiten’ is dus beter dan het naar buiten werken.

Bron: HLN. Beeld: iStock