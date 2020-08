Borrelen met een kaasplank, een broodje hier en een glas wijn daar… Op vakantie gaan, of vakantie vieren in Nederland, is de uitgelezen kans om heerlijk te genieten. Maar vind je het wel zo fijn als ná de vakantie de spijkerbroek gewoon weer dicht kan? Libelle deelt in dit artikel tips hoe je kunt genieten van het lekkere eten zonder dat er kilo’s aankomen.

De gemiddelde vrouw schommelt van week tot week in gewicht en dat is hartstikke normaal. Maar als je er echt op gebrand bent om kilo’s aankomen op vakantie te voorkomen, kun je het volgende doen.

Allereerst is het goed om te weten dat de gemiddelde persoon echt niet meer veel meer bagage (lees: kilo’s) terug naar Nederland keert na een week vakantie. Psycholoog, diëtist en voedingsdeskundige Ellen Albertson vertelt dat je in een week hoogstens een halve kilo aankomt. Dat valt mee, dus. Helemaal als je de volgende dingen doet.

Drink voldoende water

Cliché, maar waar: drink voldoende water. Helemaal als je naar een zonnige bestemming gaat is het aan te raden om je lichaam goed te blijven hydrateren. Door te zweten verlies je extra vocht en bovendien verwar je dorst zo minder snel voor een hongergevoel.

Begin de dag met een goed ontbijt

Je ritme verschuift een beetje tijdens de vakantie. Maar één ding hoeft niet te veranderen: de dag beginnen met een ontbijt. Zo voorkom je dat je alvast de weg opgaat en uiteindelijk je maag voelt rammelen omdat je niet of niet voldoende hebt gegeten.

Tussendoor heb je minder behoefte aan ongezond eten, waardoor je dat weer ‘compenseert’ met wijntjes, borrelplanken, een driegangendiner of waar je keuze ook maar naar uitgaat.

Blijf in beweging

Grote kans dat je op vakantie meer beweegt dan je thuis doet. Een strandwandeling, na het avondeten over de boulevard struinen of boodschappen doen in een grote supermarkt: zo houd je je stappen flink op peil. Huur een fiets voor een dag, stap in een kano en verken de omgeving… De opties zijn eindeloos (en hartstikke leuk).

Lekkere snacks

Een lekkere snack hoeft niet per se ongezond te zijn. Ja, rond een uur of vijf heb je zin in chips en trek je een zak open. Dat is helemaal prima. Verder kun je de tussendoortjes afwisselen met vers fruit, waterijs, een handje noten of rauwkost.

Eet groenten bij twee maaltijden

Merk je dat je tijdens de vakantie minder groenten eet dan thuis? Probeer dan in ieder geval bij twee maaltijden, zoals de lunch en het diner, een portie groenten binnen te krijgen. Kies voor een salade of bestel/maak het als bijgerecht, bijvoorbeeld.

Verder kun je tijdens het eten ook eerst met de groenten beginnen, voordat je aan de koolhydraatrijke producten, zoals brood, begint. Maar onthoud: ook koolhydraten heb je nodig om je lichaam goed te laten functioneren.

Minder alcohol

Als je echt op de lijn wil letten, kun je kijken naar wat je qua calorieën drinkt. Een glas rosé zit bijvoorbeeld net boven de 100 calorieën. Neem dan liever één of twee glazen in plaats van de hele fles. Wissel tussendoor af met water en eventueel drankjes die minder calorieën bevatten. Je kunt het nuttigen van alcohol tot slot ook beperken tot een dagdeel, zoals de middag of avond.

Tot slot: maak ‘gezondere’ keuzes

Twee lepels satésaus in plaats van zes, niet overal een heel zakje geraspte kaas over strooien of niet te scheutig zijn met de olijfolie… Je hebt zelf in de hand in hoeverre je het belangrijk vindt om op de lijn te letten op vakantie. Maar het allerbelangrijkste is: geniet van je vrije dagen, het eten en het gezelschap.

Libelle’s Floor heeft drie handige tips. Zo kun je onbezorgd op vakantie – ook in eigen land.

