5x dit kun je beter niet doen als je moe bent

Wanneer we moe zijn, grijpen we al snel naar de koffie of we doen tussen de middag even een paar minuten onze ogen dicht. Wat blijkt? Dat kun je beter niet doen.

Het lijkt je vermoeidheid (tijdelijk) te onderdrukken, maar eigenlijk word je hier nog veel vermoeider van. Daarom kun je déze 5 dingen beter niet doen als je je lichaam niet verder wilt uitputten:

1. Koffie of energiedrankjes drinken

Koffie is hét wondermiddel tegen moeheid… Toch? Nou, niet per se, dus. Op korte termijn geven koffie en ook energiedrankjes je misschien een boost, maar het is niet gezond om jezelf wakker te houden met suiker en cafeïne. Sterker nog: dat kan leiden tot slapeloosheid. En dat moeten we nou net niet hebben.

2. Ongezond snacken

Wanneer je moe bent, heb je vaak meer zin om te eten. Herkenbaar? Let dan wel even op wat je in je mond stopt. Wanneer je veel ongezonde en koolhydraatrijke snacks gaat eten, stijgt je bloedsuikerspiegel opeens flink. Hierdoor voel je je minder fit en val je ’s avonds minder goed in slaap.

3. Middagdutjes doen

Hoe graag je het misschien ook zou willen, een middagdutje is niet altijd de beste oplossing. Wanneer je een middagdutje doet, is de kans groter dat je ’s avonds minder goed slaapt en de volgende dag dus wederom moe zal zijn. Wil je toch echt even je ogen dichtdoen? Probeer dit dan zo vroeg mogelijk te doen, want hoe vroeger op de dag, hoe beter voor je avondrust. Dut ook niet langer dan 30 minuten.

4. Sporten in de middag of avond

Van sporten krijg je adrenaline en adrenaline houdt je alert en wakker. ’s Ochtends sporten is dus een goed idee, maar later op de dag weer wat minder. De adrenaline kan er namelijk voor zorgen dat je ’s avonds moeilijker in slaap komt. En je hebt juist zoveel mogelijk uren slaap nodig.

5. Binnen blijven

Bij ernstige vermoeidheid kun je het beste naar buiten gaan. Ga direct nadat je wekker is gegaan naar buiten, het liefst zo’n 20 minuten, en herhaal dit elke paar uur 10 minuutjes. Zonlicht verhoogt namelijk je alertheid, waardoor je je wakkerder voelt. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk een goede nachtrust. Probeer een slaapritme te ontwikkelen door altijd op hetzelfde tijdstip te gaan slapen en op te staan, dan verschuift het tijdstip waarop je moe wordt ook automatisch.

