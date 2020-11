Wéér niet gesport? Zo maak je korte metten met dat schuldgevoel

Had je jezelf voorgenomen om een rondje door het park te gaan hollen, besloot je om toch lekker op de bank te kruipen met een boek. En toen je naar de sportschool zou gaan, regende het… Weer niet gesport? Wees dan eens lief voor jezelf en reken af met dat schuldgevoel. Zó doe je dat.

Een beetje zelfcompassie is immers niet mis deze dagen.

We kennen het allemaal: wanneer we vinden dat we moeten gaan sporten verzinnen we allerlei excuses waarom het toch niet goed uitkomt. Het weer is een veelgebruikt excuus, net als vermoeidheid, een volle agenda of (klein)kinderen die niet alleen thuis kunnen blijven. Het kan dan ook vaak gebeuren dat sporten er bij inschiet, wat dan weer voor dat knagende schuldgevoel kan zorgen.

Compassie

Soms is het lekker om niet te gaan trainen, maar wanneer het schuldgevoel de overhand neemt had je achteraf gezien liever toch willen gaan. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat je minder schuld en meer compassie naar jezelf voelt, wanneer het niet gelukt is om jezelf in het zweet te werken? Onderstaande tips kunnen helpen:

1. Luister naar je lichaam

Je kan nog zoveel willen, en een heel sportschema hebben samengesteld om bepaalde doelen te behalen. Maar soms wil je lichaam even niet meer, of heb je bijvoorbeeld last van buikkramp of hoofdpijn. Jezelf forceren om toch te gaan sporten werkt dan vaak alleen maar averechts, dus toon in dit geval begrip voor je keuze om niet te gaan en verwen jezelf. Als je nu uitrust, heb je een volgende keer meer energie om wel te gaan.

2. Geen sport, wel bewegen

Als je niet naar de sportschool bent gegaan of die hardloopsessie even niet kon opbrengen, houdt dat niet in dat je de hele dag als een zoutzak op de bank moet gaan hangen. Om het schuldgevoel te verminderen, kun je bijvoorbeeld een lange wandeling maken. Daar word je niet alleen ontspannen van, maar verbrand je nog calorieën mee ook. Een win-winsituatie, dus.

3. Geen alles of niets

Het is verleidelijk om na het besluit om niet te sporten, de handdoek volledig in de ring te gooien. Maar dit is nergens voor nodig! Behoed jezelf voor deze fout, want dat komt het schuldgevoel niet ten goede. Verkies een gezonde maaltijd of snack boven die dikke reep chocola, en laat niet gelijk alle touwtjes vieren.

4. Morgen weer een dag

Als je sport om wat af te vallen, kun je al snel het gevoel hebben te falen wanneer je bepaalde sportdoelen niet haalt. Probeer deze strenge mindset echter los te laten, want je komt écht niet direct aan door een dagje niet te sporten en wat meer te eten. Onthoud: morgen is er weer een dag en kun je de draad weer gewoon oppakken. En wees lief voor jezelf, dat helpt altijd.

Bron: Bustle. Fitwithmarit. Beeld: iStock