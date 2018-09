Kom je slecht in slaap? Dit kan weleens de oplossing zijn

We weten allemaal dat je van het blauwe licht dat je beeldschermen uitstraalt slecht slaapt. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat je van een andere kleur licht wél makkelijker in slaap valt.

Je verwacht het misschien niet, maar uit onderzoek van neurowetenschappers van het Nederlands Herseninstituut blijkt rood licht de oplossing te zijn.

Reactietest

Verschillende gezonde vrijwilligers werden in het lab in Amsterdam in een donkere ruimte gezet voor vijf minuten. Vervolgens keken de deelnemers de ene keer vijf minuten lang in rood licht en de andere keer in blauw licht. Daarna werden ze weer vijf minuten in het donker gezet en volgde een taak in het donker. De vrijwilligers moesten zo snel mogelijk op een knop drukken als ze een bepaalde toon hoorden. Deze reactietest hebben de deelnemers ook vóór de lichtbehandeling moeten doen. De onderzoekers hielden telkens hun hartslag bij en registreerden hoe snel de deelnemers reageerden.

Inspanning

Bij blauw licht reageerden de proefpersonen voor en na de lichtbehandeling even snel. Terwijl ze na rood licht een paar milliseconde trager op de piep reageerden. Bovendien was de hartslag tijdens de taak na de rode lichtbehandeling hoger, wat aangeeft dat het de tweede keer meer moeite kostte. Promovendus Wisse van der Meijden: “Na het zien van rood licht kost het meer inspanning om goed te blijven presteren”, legt hij uit. “Ook al concentreren ze zich hard, de reactietijd gaat toch achteruit.”

Slapen

Mensen moeten bij rood licht dus meer moeite doen om wakker te blijven. Maar slapen we ook sneller door rood licht? Dit hebben de Amsterdamse neurowetenschappers onderzocht middels een tweede experiment. De deelnemers moesten telkens vijf minuten in blauw, groen of rood kijken of duisternis. Daarna moesten ze proberen zo snel mogelijk in slaap te vallen. “Blauw en groen hadden geen effect op hoe lang het duurde in vergelijking met duisternis. Het duurde gemiddeld steeds iets meer dan drie minuten”, vertelt Van der Meijden. “Maar na het zien van rood licht kwam de slaap eerder, na krap 2,5 minuut al.”

Oplossing

Misschien is het dus verstandig om ’s nachts naast je bed een lamp met rood licht te zetten. Dat ziet Wisse van der Meiden wel voor zich. “Of tablet en smartphones die na een bepaalde tijd alleen nog fel rood licht uitzenden.” Maar het is te vroeg om te zeggen of rood licht ook voor problematische slapers een uitkomst is. Hier is meer onderzoek voor nodig, stelt onderzoeker Van der Meijden.

BEKIJK OOK: 5 tips tegen slapeloosheid van dokter Rutger:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NEMO Kennislink. Beeld: iStock