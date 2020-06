Nog niet klaar om af te spreken? Zo wijs je iemand op een aardige manier af

Nu alle maatregelen steeds meer worden versoepeld, gaan we ook steeds meer terug naar ‘normaal’. We kunnen weer genieten van een drankje op het terras, afspreken met vriendinnen op afstand en weer naar de bioscoop. Maar misschien voelt dat voor jou nog helemaal niet goed. Hoe praat je daar dan over?

Het is een moeilijk dilemma in deze tijd: je wilt heel graag vrienden en familie weer zien, maar je voelt je daar eigenlijk nog niet helemaal goed bij. Wanneer zij daar anders over denken kan dat moeilijk zijn om aan te geven omdat je bang bent voor een conflict. Het is daarom goed om te weten hoe je jouw grenzen aan kunt geven op een duidelijke en toch aardige manier.



Oncomfortabel

Het kan oncomfortabel voelen om nee te zeggen tegen je vrienden en familie, maar het is voor de kwaliteit van jouw relaties wel heel goed om dat te leren. Wanneer je niets zegt, kan dit alleen maar tot meer stress, boosheid en misschien zelfs angst leiden.

Regels opstellen

Als je voor de komende tijd voor elke situatie apart moet bedenken hoe je daarop gaat reageren, kan het maken van afspraken met familie en vrienden heel vermoeiend worden. Daarom is het handig om voor jezelf een aantal ‘regels’ op te stellen waar je je wel of niet goed bij voelt. Bijvoorbeeld: afspraken met één vriendin bij iemand thuis wel, maar thuis afspreken met meer mensen niet. En hoe denk je over een hapje eten in een restaurant of een drankje op het terras? Houd daarbij niet álleen rekening met de veiligheid, maar ook met jouw gevoelens: waar word jíj blij van? Als je het antwoord op die vragen al weet, dan is het veel eenvoudiger om in verschillende situaties te bepalen wat je gaat doen en hoef je daar geen uren over te twijfelen. Ook laat je je dan minder snel overhalen omdat je bang bent om de ander te kwetsen. Het is ook helemaal niet gek om aan te geven dat je er even over na moet denken. Dan geef je ook geen antwoord waar je later spijt van krijgt. Wel belangrijk: wat je antwoord ook is, maak ook duidelijk dat je het fijn vindt dat je wordt uitgenodigd.

Grenzen

Wil je de afspraak toch afzeggen? Maak dan jouw grenzen duidelijk. Geef aan dat het je heel leuk had geleken, maar dat je het toch liever nog even uitstelt om het risico voor verspreiding van Covid-19 zo klein mogelijk te houden. Ga ook niet te veel in op eventuele tegenargumenten. Nog duidelijker kan zijn om te zeggen: “Dat gaat voor mij nog niet, maar veel plezier!” Dan hoef je verder geen uitleg te geven en houd je het positief. Wil je wel komen maar het idee iets aan passen? Dan kun je zeggen dat je wel komt, maar zeker 1,5 meter afstand wil houden of bijvoorbeeld alleen buiten wil zitten. Het kan ook helpen om een alternatief voor te stellen, bijvoorbeeld een digitale borrel. Dan is duidelijk dat je het wel heel gezellig vindt, maar je het nu nog niet ziet zitten door alle risico’s.

Niet liegen

Lieg er vooral niet over en verzin geen redenen die er niet zijn. Je hoeft het helemaal niet uit te leggen als je liever nog even thuisblijft. In deze tijd hoef je je daar echt niet schuldig over te voelen.

