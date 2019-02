Dit is waarom ook vrouwen niet kunnen multitasken

Appen en tegelijkertijd nog even een wasje in de wasmachine stoppen… We denken weleens dat wij vrouwen goed kunnen multitasken, maar niets is minder waar: zowel vrouwen als mannen blijken slechte multitaskers.

Paul Kirschner, universiteitshoogleraar en hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit, kwam tot een verrassende conclusie tijdens zijn onderzoek naar multitasken. ‘‘Wij kunnen simpelweg geen twee dingen tegelijk doen als we daarover moeten nadenken”, vertelt hij tegen RTL Nieuws. ‘‘Multitasken is feitelijk twee of meer taken uitvoeren die niets met elkaar te maken hebben en elkaar niet beïnvloeden. Dat kunnen sommige computers, maar er zijn geen mensen die dat kunnen. We hebben namelijk maar één brein.” Meestal verwarren we multitasken met het zogenoemde task switching, dus schakelen tussen twee taken. Want dat is wat we eigenlijk doen als we appen en kletsen tegelijk.

Task switching

Tussen twee taken schakelen is niet altijd een goed idee, die taken beïnvloeden elkaar namelijk. Denk bijvoorbeeld aan een appje dat je verkeerd typt omdat je met de buurvrouw aan het kletsen bent. Schakelen tussen twee taken duurt meestal wel een paar seconden en dat brengt fouten met zich mee. Daarbij kost het terugschakelen naar de oorspronkelijke activiteit ook weer tijd en energie. Je moet vaak even terugkijken waar je ook alweer gebleven was.

Automatisch

We kunnen natuurlijk wel sómmige taken tegelijk doen, zoals lopen en appen. Dit komt omdat ons brein over lopen niet na hoeft te denken, dat gebeurt automatisch. Een geautomatiseerde taak, zoals lopen en eten, gaat prima samen met een niet-geautomatiseerde taak, zoals appen en bellen. Autorijden behoort trouwens, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet tot een geautomatiseerde taak.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock