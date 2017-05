Dít kun je het beste doen als je niet kunt slapen van de warmte

Lig je te woelen vanavond in je bed en weet je maar niet hoe je in slaap kunt vallen met deze tropische temperaturen?

Er is iets wat je kunt doen.

Volgens kenners kun je namelijk het beste een warme douche nemen.

Warmer

Dat klinkt misschien gek en tegenstrijdig, maar het is écht het proberen waard. De ideale temperatuur van je kamer als je gaat slapen is ongeveer tussen de 18 en 19 graden. In veel huizen zal het nu een stuk warmer zijn. Als mensen gaan slapen, daalt normaal gesproken hun inwendige lichaamstemperatuur. Hierdoor val je in slaap, maar dit gaat dus iets lastiger met deze hitte. En dus is het even aanpassen – en wel met een warm bad of een warme douche.

Water

Hoe het kan het dat dit werkt? Als je warm doucht of baddert gaan je bloedvaten wat open staan. Hierdoor kun je lichaamswarmte kwijtraken. Koud douchen is daarom juist géén goed idee: hierdoor kun je je lichaamswarmte juist niet kwijt. Wat je ook nog kunt proberen: een glas koud water drinken. Zo breng je je lichaamstemperatuur wat omlaag, waardoor je makkelijker in slaapt valt.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty