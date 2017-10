Waarom je vandaag - ondanks het strandweer - beter niet in zee kunt zwemmen

Het is vandaag uitzonderlijk mooi nazomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot maar liefst 26 graden. Strandweer! Toch kun je maar beter geen duik in zee nemen, waarschuwt de Reddingsbrigade.

De kans is groot dat er vandaag warmterecords zullen sneuvelen, want het gebeurt niet vaak dat het op 16 oktober strandweer is. En hoewel het een uitstekende dag is om naar de kust te verkassen en van het zonnetje te genieten, kun je beter niet in het zeewater afkoelen. Het water is volgens de Reddingsbrigade nu nog maar 15 graden, zo meldt RTL Nieuws. Dat is een stuk koeler dan je zult verwachten als de lucht buiten zo warm is. Daarom kunnen mensen zich er onverhoopt op verkijken.

Geen toezicht

Kees Buijs, lifeguard bij de Reddingsbrigade in IJmuiden: “Daarom is het gevaarlijk om te zwemmen. Je lichaam kan verkrampen als het water te koud is en dan kom je in de problemen.” Ook is er nu, in oktober, minder toezicht dan in de zomer. Er is daardoor vrij weinig hulp aanwezig om je eventueel te helpen als er iets misgaat. Het wordt daarom aangeraden om niet in je eentje de zee in te gaan en om alleen in ondiep water te blijven.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock