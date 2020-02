Als je stapelverliefd bent zul je er misschien niet zo snel over nadenken, maar toch is zoenen op straat niet voor iedereen weggelegd. Klinkt dat herkenbaar en zoen jij echt niet graag in het openbaar? Dan kan daar een hele logische verklaring voor zijn.

Coach Dr. Chloe Carmichael verklaart aan Elite Daily hoe het komt dat jij een hekel hebt aan publiekelijke affectie.

Achtergrond

Chloe vertelt dat het onder andere te maken heeft met jouw achtergrond en opvoeding. “In sommige families is het heel normaal dat ouders elkaar zoenen. In andere gezinnen niet”, aldus Chloe. “Als je ouders gescheiden waren en geen nieuwe partner vonden, kan publiekelijke affectie je zelfs vreemd zijn.”

Exhibitionisme

Het kan ook te maken hebben met hoe graag je in de aandacht staat, legt Chloe uit. Zoenen in het openbaar kan namelijk voor wat ongevraagde aandacht zorgen. “Er kan een element van exhibitionisme bij komen kijken: je hart raast, je lichaam wordt warmer. En als je partner er ook van geniet, kan het wederzijds opwindend zijn.”

Onzeker

Dr. Carmichael vertelt dat een grote reden voor het zoenen van je partner in het openbaar het aantonen dat hij of zij ‘van jou’ is. Onzekerheid zou daar een reden voor kunnen zijn. Maar toch is het niet voor iedereen zo, want de coach laat weten dat voor veel mensen zoenen gewoon – ehm- zoenen is.

