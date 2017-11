De discussie over rokende en niet-rokende collega’s laait hoog op, sinds een Japans bedrijf heeft besloten om alle werknemers die niet roken 6 extra vrije dagen per jaar te geven.

Dat zou in Nederland ook moeten gebeuren, vindt longarts Pauline Dekker. Sterker nog, niet-rokers zouden 3 weken extra vakantie moeten krijgen.

Dat zegt de longarts tegen AD. Dekker reageert hiermee op de maatregel van het Japanse bedrijf. Ze vindt 6 vrije dagen zelfs weinig: “6 dagen maar? Je zou niet-rokers 3 weken extra verlof moeten geven. Als je het naar buiten wandelen, sigaret oproken én weer naar boven lopen optelt, kost dat zeker zo’n 10 minuten per keer. Als je 4 keer per dag gaat roken, betekent dat omgerekend voor een heel jaar 3 weken extra pauze.”

Vaker ziek

Het Japanse bedrijf Piala Inc. in Tokio wil met de maatregel het roken ontmoedigen en niet-rokers compenseren voor de rookpauzes van hun collega’s. Die hadden namelijk geklaagd dat ze steeds harder moesten werken om al het werk op tijd af te krijgen, door de vele rookpauzes van de rokende werknemers. Dekker vindt de maatregel een prima idee, omdat rokers om die reden misschien wel overwegen om te stoppen met roken. “Rokers zijn vaker en langer ziek, dus als ze stoppen heeft dat zeker zin”, zegt ze tegen RTL Nieuws. “En ook voor henzelf, want uiteindelijk houden ze er meer vakantiedagen én meer geld aan over.”

Tegengeluid

Natuurlijk klinkt er ook een tegengeluid: de Stichting Rokersbelangen is tegen het idee. Volgens de stichting zijn er ook genoeg andere redenen waarom werknemers, ook niet-rokers, regelmatig een korte pauze nemen. “Dat kan medisch zijn, dat kan religieus zijn, mensen die ergens last van hebben en vaak naar het toilet moeten – ga je die dan ook op een andere manier beoordelen? Die veroorzaken immers ook een werkonderbreking.”

Bron: AD, RTLNieuws. Beeld: Istock