Goed nieuws: er komt mogelijk een nieuw medicijn tegen alzheimer op de markt

Er komt misschien, voor het eerst in 15 jaar tijd, een nieuw medicijn tegen alzheimer op de markt. Een farmaceutisch bedrijf heeft een veelbelovend middel gevonden.

Het is alleen nog even spannend of het medicijn daadwerkelijk op de markt gebracht mag worden.

Aducanumab

Het farmaceutische bedrijf Biogen dient een aanvraag in bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), om het alzheimermedicijn ‘Aducanumab’ te registeren. Dat is de eerste fase om een medicijn op de markt te kunnen brengen. Eerst in Amerika, later dit jaar in Europa, is het plan.

Bijzonder alzheimermedicijn

Dit medicijn is veelbelovend, legt Dinant Bekkenkamp van Alzheimer Nederland uit. “Al 15 jaar zijn er geen nieuwe medicijnen op de markt gekomen, en de medicijnen die we hadden waren symptoombestrijders. Dit is een middel dat echt ingrijpt op het ziekteproces, dat is heel bijzonder.”

Nog even wachten

Het mooiste zou natuurlijk zijn dat er een medicijn gevonden wordt dat werkt tegen álle vormen van dementie, maar daar zijn we nog lang niet. Mocht Aducanumab goedgekeurd worden in Amerika, dan kunnen we het medicijn binnenkort dus ook al op de Europese markt verwachten. Maar als experts oordelen dat er eerst nog meer onderzoek nodig is, dan kan het nog wel jaren duren.

Christa kreeg op haar 47e te horen dat ze lijdt aan alzheimer:

Bron: Alzheimer Nederland. Beeld: iStock