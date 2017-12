Nieuw medicijn tegen migraine slaat aan en is mogelijk volgend jaar verkrijgbaar

Veel mensen die last hebben van migraine hebben nog steeds niets kunnen vinden dat echt goed helpt. Een nieuw medicijn zou dat kunnen veranderen.

Het nieuwe medicijn is op grote schaal getest en de resultaten zijn veelbelovend. Het gaat om een aantal medicijnen die de werking van CGRP blokkeren. Dat is het eiwit dat vrijkomt bij een migraine-aanval. Het medicijn is uitgebreid getest, ook in het LUMC in Leiden.

Migrainedagen

De onderzoekers zien dat het medicijn bij veel mensen gunstig uitpakt. 955 patiënten deden mee met de test en de helft van deze groep zag het aantal migrainedagen per maand halveren. Ook nam de ernst van de hoofdpijnaanvallen af en bij 1 op de 5 patiënten verdween de migraine helemaal.

Vragen

De neuroloog van het LUMC meldt dat dit medicijn niet iedereen kan helpen. Dat is ook de vraag die ze nu willen beantwoorden. Wie kan met dit medicijn geholpen worden en hoe zullen ze reageren? Het middel is waarschijnlijk vanaf volgend jaar zomer verkrijgbaar. Of dit middel ook vergoedt wordt door de zorgverzekeraar is niet bekend.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.