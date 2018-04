Nieuw onderzoek: ook bij menstruatiecups kans op 'tamponziekte'

Het is de nieuwe rage op menstruatiegebied: de menstruatiecup. Het zou handig zijn en bovendien goed voor het milieu en je portemonnee. Toch is er een belangrijke kanttekening: ook bij het gebruik van de menstruatiecup loop je de kans om de ‘tamponziekte’ op te lopen.

Infectie

Het Toxisch Shock Syndroom (TSS) is een zeer zeldzame infectie die je organen kan aantasten. Vrouwen kunnen deze ziekte krijgen als ze een tampon niet op tijd verwijderen. Vandaar dat deze ziekte ook wel de tamponziekte wordt genoemd. Symptomen van deze ziekte zijn hoge koorts, diarree, rode ogen en ademhalingsproblemen. Het kan op elke leeftijd voorkomen en dodelijk zijn als het niet onmiddellijk word behandeld.

Hergebruiken

Als oplossing om deze ziekte te voorkomen was daar de menstruatiecup. Dit is een siliconen opvangkuipje die je in de vagina inbrengt. De cup vangt maximaal 30 ml menstruatiebloed op. Een vrouw verliest gemiddeld tijdens een menstruatie tussen de 50 en 57 ml bloed. Je kunt de menstruatiecup dus langer dragen dan een tampon of maandverband. Daarnaast is het hartstikke goed voor het milieu én de portemonnee, want doordat je hem na gebruik schoonmaakt, kun je hem zo vaak als je wilt hergebruiken. Dus vrouwen zouden geen risico meer lopen op TSS oftewel de tamponziekte.

Bacteriën

Toch blijkt dit niet waar. Wetenschappers van de Universiteit van Lyon analyseerden het materiaal van vijftien verschillende tampons en cups en ontdekten ook in de cup bacteriën. Dit komt doordat er veel lucht vrijkomt als je de cup in probeert te brengen. De bacterie staphylococcus aureus die gelinkt is aan TSS kan zich prima in de cup nestelen. Zelfs na drie keer wassen is de bacterie nog aanwezig.

Steriliseren

De onderzoekers geven wel aan dat de menstruatiecup alleen op het lab is getest en niet op echte vrouwen. Er is nog verder onderzoek nodig om de precieze risico’s te achterhalen. Als je de komende tijd toch gebruik wil blijven maken van de menstruatiecup, adviseren de onderzoekers te investeren in twee cups en te zorg dat je ze na gebruik goed desinfecteert.

Bron: American Society For Microbiology. Beeld: iStock