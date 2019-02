Nieuw onderzoek: optimistische mensen worden gezonder oud

Is bij jou het glas altijd halfvol of halfleeg? Ofwel: ben je een optimist of een pessimist? Volgens nieuw onderzoek zou dit namelijk meer over je gezondheid kunnen zeggen dan je waarschijnlijk denkt.

Volgens nieuw onderzoek van de Harvard Medical School blijkt er namelijk een relatie te zijn tussen optimisme en gezond ouder worden.

Vragenlijsten

Aan dit onderzoek deden 33.000 vrouwelijke proefpersonen tussen de 30 en 35 jaar mee. Niemand van hen heeft gezondheidsproblemen. Deze vrouwen hebben vanaf 1976 om het jaar vragenlijsten ingevuld omtrent hun gezondheid en levensstijl. Vanaf 2004 werd ook door middel van een speciale vragenlijst het level van optimisme gemeten.

Optimisme

De vrouwen moesten bij verschillende onderwerpen op een schaal van 1 tot 5 aangeven hoeveel ze met de stellingen eens waren. De ene stelling was positief geladen en de ander negatief en op basis van de score konden de onderzoekers zeggen of de vrouwen optimistisch, neutraal of pessimistisch waren.

Gezond

In 2012 werd ook gekeken in hoeverre de vrouwen sinds 1976 gezond oud waren geworden. De proefpersonen werden gecheckt op chronische ziekten, cognitieve (geheugen) problemen en fysieke problemen. Slechts 20,5% van de 33.000 vrouwen kreeg uiteindelijk de stempel ‘gezond’.

Positieve kant

Uit de studie bleek ook dat vrouwen die tot de optimistische groep behoorden 23% meer kans hadden om gezond oud te worden. Bovendien waren de optimistische vrouwen vaker hoog opgeleid, fysiek actiever en hadden ze minder vaak last van depressieve klachten. Dus redenen genoeg om het leven voortaan van de positieve kant te bekijken en alles met een korreltje zout te nemen.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock