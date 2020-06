Nieuw onderzoek naar PCOS maakt diagnose en behandeling makkelijker

Zo’n 1 op de 10 vrouwen heeft PCOS, maar het grootste deel heeft hier geen idee van. Dankzij nieuw onderzoek wordt het diagnosticeren en het behandelen makkelijker.

Bij vrouwen die het Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) hebben groeien er cysten op de eierstokken. Dit kan gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid, maar daarnaast kan het zorgen voor onregelmatige menstruatie, hevige bloedingen, acné en donkere haargroei op vervelende plekken.

Verschillende symptomen

Omdat er geen enkele test voor is, is het moeilijk om PCOS te diagnosticeren. Er zijn wel mogelijkheden om een diagnose te krijgen, maar hiervoor moet je bloedonderzoeken, lichamelijke onderzoeken en soms een bekkenecho laten maken om te zien of je voldoet aan de criteria van PCOS. Bovendien kunnen mensen met dit syndroom verschillende symptomen hebben en die kunnen erg overlappen met andere soorten aandoeningen.