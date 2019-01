Onderzoek wijst uit: zeelucht is nog gezonder voor ons dan we al dachten

Voel je je na een lange strandwandeling weer als herboren? Dat zit niet tussen de oren. Onderzoekers van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee ontdekten dat zeelucht bijzonder goed is voor de gezondheid.

De onderzoekers gaan zelfs zo ver dat zeelucht gunstig is voor patiënten met longkanker. Het gaat om zeespray: zeewater dat door golfslag wordt verneveld. Daarin zitten algen en bacteriën die een positieve bijdrage leveren aan je gezondheid. “Wanneer je zeelucht inademt, neem je deze stoffen op in je lichaam”, zeggen de wetenschappers die hun onderzoek publiceerden in Scientific Reports.

Advertentie

Cholesterolgehalte

In het lab werd onderzocht wat de werking is van zeelucht op longkankercellen. De zeelucht remt een gen dat verantwoordelijk is voor longkankercellen en zorgt ervoor dat het cholesterolgehalte afneemt. “Nieuwe potentiële kankertherapieën en de laatste generatie cholesterolremmers werken in op ditzelfde gen. Nu we weten dat ook zeelucht de werking van dit gen afremt, kunnen we verwachten dat zeelucht een gelijkwaardig positief effect kan hebben op de gezondheid”, licht onderzoeker Jana Asselman toe.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock