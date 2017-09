Nieuwe aandoening duikt op: steeds meer mensen hebben de 'zombieziekte'

Het klinkt griezelig en dat is het ook: de oprukkende ‘zombieziekte’.

In Australië krijgen steeds meer mensen het angstaanjagende virus dat mensen erg ziek maakt. Het aantal nieuwe patiënten is met 300 procent toegenomen ten opzichte van 5 jaar geleden.

Zweren

Patiënten krijgen grote zweren die moeilijk te genezen zijn. Het begint met een klein, rood bultje, en wordt steeds groter. Zelfs antibiotica helpt amper. De ziekte kwam eerder alleen voor in ontwikkelingslanden, maar is nu opgedoken in het westerse land. De 13-jarige Ella weet hoe erg het is. “Begin april kreeg ik pijn in mijn knie”, meldt ze. “Langzaam ging het steeds slechter: mijn knie werd dikker en ging ontsteken, tot op een dag de huid openbarstte.”

Epidemie

De boosdoener is de bacterie Mycobacterium ulcerans. Het vreemde is dat patiënten geen pijn hebben aan de zweren en dat zij geen koorts hebben. Ondanks veel operaties gaat het met Ella nog altijd niet helemaal goed. Ze maakt zich ook zorgen om haar leeftijdsgenoten. Ella: “De meeste patiënten zijn actieve, gezonde kinderen zoals ik. We weten niet eens hoe de ziekte wordt verspreid. Als we daar antwoord op krijgen, kunnen we deze epidemie misschien een halt toeroepen.” Hoeveel mensen er tot nu toe zijn gediagnosticeerd met de ziekte, is niet bekend.

Kijk uit, de foto kan als schokkend worden ervaren:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock