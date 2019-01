Déze nieuwe dieettrend is een groot succes en je hebt er maar één ding voor nodig

Calorieën tellen is geen nieuwe manier van afvallen, maar toch wint deze manier opnieuw aan populariteit door een gratis app die deze methode gebruikt en heel succesvol blijkt te zijn.

In januari begint iedereen weer aan de goede voornemens en een van die goede voornemens is vaak om een paar kilo kwijt te raken. Maar hoe? De Amerikaanse app Noom steeds populairder. Deze app wordt omschreven als de ‘Weight Watchers voor jongeren’ en heeft al veel mensen geholpen om af te vallen. Op social media zijn indrukkende resultaten te vinden, maar wat is het geheim van deze app? Door middel van de nieuwste technologie houdt deze app jouw afvalrace in de gaten en krijg je advies dat bij jou past. Dat advies komt van écht evoedingsdeskundigen die je altijd een berichtje kunt sturen. Daar hangt dan ook een prijskaartje aan: na een proefperiode van een week betaal je 45 dollar per maand.

Persoonlijk doel

Nadat je een aantal vragen beantwoord over je lichaam, hoeveel je af wilt vallen en hoeveel je beweegt, stel de app een doel voor je vast. Dat doel bestaat onder andere uit een aantal stappen dat je moet lopen en check-ins die je moet afvinken zodat ze zeker weten dat je doet wat volgens jouw persoonlijke plan moet. Dit kan bijvoorbeeld een minimum aantal stappen zijn. Ook voer je elke dag in de app in wat je gegeten hebt zodat je ook het aantal calorieën dat je binnenkrijgt kunt bijhouden. Op deze manier zou je binnen korte tijd de kilo’s kunnen verliezen die je hebt aangegeven.

Eetpatroon

Via de app kun je ook op ieder moment contact opnemen met jouw coach. Dat aspect lijkt volgens de gebruikers erg op Weight Watchers, maar het grote verschil is dat het nu via een app kan en je er geen afspraak voor hoeft te maken op een kantoor. Een ander groot verschil is dat de app op basis van jouw ingevoerde voeding ook suggesties geeft voor een beter eetpatroon. Alles wat je nodig hebt voor een gezondere levensstijl lijk je dus in deze app te kunnen vinden. En dat is precies waarom veel gebruikers zo positief zijn.

Benieuwd? Je kunt de app downloaden via de App Store op jouw telefoon. Op basis van deze resultaten lijkt dat ineens heel interessant:

