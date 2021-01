Nieuwe Britse coronavariant lijkt besmettelijker te zijn onder kinderen

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd om voortaan ook kinderen onder de twaalf jaar te gaan testen bij klachten. En dat is niet voor niks: de nieuwe Britse coronavariant, die besmettelijker is dan eerdere varianten, blijkt namelijk rond te gaan onder basisschoolkinderen.

En dat is opvallend: eerdere varianten van het virus leken zich namelijk minder te verspreiden op basisscholen.

Tot nu toe was het zo dat kinderen onder de 12 jaar alleen getest hoefden te worden als ze last hadden van koorts of benauwdheid óf als ze klachten kregen nadat ze in contact waren geweest met een besmet persoon. Vrijdag heeft het OMT echter laten weten dat ze hun advies aanpassen en dat kinderen onder de 12 jaar dus ook getest moeten worden als ze andere coronaklachten hebben zoals bijvoorbeeld een verkoudheid of een droge hoest.

Besmettelijker onder kinderen?

De Britse coronavariant, die eerder deze maand opdook in Engeland, is een stuk besmettelijker. Maar waar eerdere varianten van het virus niet zo besmettelijk leek te zijn onder kinderen, lijkt dat bij de Britste variant juist wél zo te zijn. Er zijn nog geen echte bewijzen dat kinderen echt vatbaarder zijn voor deze variant, maar volgens Károly Illy, lid van het OMT en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, zijn hier wel lichte aanwijzingen voor. “Maar er is twijfel over. Daarom wordt momenteel heel intensief onderzocht wat het effect van deze nieuwe variant is op kinderen,” zo vertelt ze aan RTL Nieuws.

Niet gevaarlijker voor kinderen

De Britse variant lijkt in ieder geval niet gevaarlijker te zijn voor kinderen. “Mogelijk dragen kinderen deze versie makkelijker over, maar er zijn geen aanwijzingen dat zij er ernstiger ziek van worden dan van het virus dat we tot nu toe hebben gezien.” Omdat kinderen de Britse variant dus wel makkelijker lijken over te brengen, kan het zo zijn dat de coronamaatregelen op scholen moeten worden aangepast. Minister Slob maakte in ieder geval vrijdag al bekend dat de scholen in Nederland niet eerder open zullen gaan dan 18 januari.

Britse coronavariant op Nederlandse school

Op één Nederlandse school is de Britse variant inmiddels al aangetroffen. Op de Willibrordschool in Bergschenhoek blijken negen besmettingen te zijn geweest met de nieuwe variant en is een 38-jarige lerares ook overleden aan het coronavirus. De GGD is hier daarom begonnen met een grootschalig onderzoek. Op het vliegveld van Rotterdam is zelfs een speciale teststraat ingericht voor betrokkenen bij de school. Hier zijn inmiddels al 800 testafspraken gepland.

Zorgen in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië maken ze zich ernstige zorgen over de besmettelijkheid onder kinderen. Laura Duffel, directrice van een ziekenhuis, vertelt in dit interview dat ze in de eerste golf nauwelijks kinderen binnen kregen, maar dat dit inmiddels wel anders is:

🗣️ “It was minimally affecting children in the first wave… we now have a whole ward of children here.” Laura Duffel, a matron in a London Hospital, tells Adrian Chiles about the Covid situation in hospitals. 📻 @BBCSounds pic.twitter.com/2BwYOJvov5 — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) January 1, 2021

Dit zijn de voorzorgsmaatregelen die je kan nemen tegen het coronavirus:

Bron: RTL Nieuws, EenVandaag. Beeld: Getty