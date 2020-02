Pas goed op jezelf: er is een nieuwe griepgolf op komst

Zijn de mensen om je heen al flink aan het hoesten en snotteren? Dat is niet zo gek. Er komt namelijk een nieuwe griepgolf aan, maar die is wel een stuk later dan normaal.

Officieel is er nog geen sprake van een griepepidemie in Nederland. Toch zien huisartsen de laatste week steeds meer patiënten met griepverschijnselen.

Epidemie

Volgens gezondheidsinstituut Nivel gingen er vorige week per 100.000 inwoners 72 mensen naar hun huisarts met griepachtige verschijnselen. Een week eerder waren dit er nog maar 52. Pas wanneer er 2 weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen zich grieperig bij de arts melden, spreken wetenschappers van een epidemie. Lang zal dat dus niet meer duren.

Zacht weer

Het is ongebruikelijk dat er rond deze tijd nog geen griepgolf is geweest. Al jaren is er in de eerste week van januari al sprake van een griepgolf. Vorig jaar was het zelfs halverwege december al raak. De kans is groot dat dit met het zachte weer te maken heeft, maar de griepprik kan natuurlijk ook gewoon goed z’n werk doen.

Handen wassen

In totaal duurt een griepepidemie in Nederland ongeveer 9 weken. Helaas kun je niet helemaal voorkomen dat je de griep straks krijgt. Een griepprik kan zeker helpen, maar ook daarmee kun je het niet 100% voorkomen. Verder is het natuurlijk goed om voldoende water te drinken, regelmatig je handen te wassen, in je elleboog te hoesten en niezen en te zorgen voor genoeg frisse lucht. Ook zijn er verschillende theesoorten en kruiden die je gezondheid een boost kunnen geven.

Besmet

De besmettelijkheid houdt in ieder geval 2 dagen vóór en 2 dagen na de griep aan. Dus je kunt zieke collega’s of zieke schoolkinderen wel naar huis te sturen om besmetting te voorkomen, maar dan is het eigenlijk al te laat. Voor die tijd is het kwaad al geschied.

Twijfel je of je griep hebt of dat het gewoon een verkoudheid is? Dokter Rutger legt in de video hieronder het verschil uit:

Bron: AD. Beeld: iStock